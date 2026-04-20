En libertad quedan los estudiantes detenidos por agresión a ministra Lincolao en Universidad Austral

La Fiscalía pedía arresto domiciliario nocturno y el Ministerio de Seguridad solicitaba la prisión preventiva, pero la Justicia determinó medida cautelar de menor intensidad.

Los tres estudiantes detenidos por la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, quedaron en libertad tras las audiencia de este lunes.

La Fiscalía pedía arresto domiciliario nocturno y el Ministerio de Seguridad solicitaba la medida cautelar más gravosa, la prisión preventiva, pero el Juzgado de Garantía de Valdivia determinó que quedaran con:

Firma quincenal

Arraigo nacional

Prohibición absoluta de acercarse a la víctima





El ataque se produjo el 8 de abril en la casa de estudios, cuando la secretaria de Estado se encontraba en una actividad en el recinto.

Los estudiantes fueron detenidos esta misma jornada en que se realizó la audiencia que determinó sus medidas cautelares.

Tras el procedimiento que terminó en la captura de los jóvenes, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, sostuvo que “como Gobierno estamos conscientes de que las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero la violencia nunca es aceptable bajo ningún punto de vista, cualquiera sea la demanda”.

En la misma línea, declaró que “no hay causa justa que justifique agredir a una autoridad o recurrir a la violencia”.