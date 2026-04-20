Dejaron bomba simulada en la casa de Fernando Villegas: Alcalde Sichel anunció querella

El edil de Ñuñoa aseguró que desconocidos dejaron un artefacto que “tenía todas las características de ser una bomba” fuera de la casa del comentarista y anunció acciones legales contra los responsables.

Desconocidos dejaron una bomba simulada en fuera de la casa del comentarista político y escritor Fernando Villegas.

Personal del GOPE de Carabineros concurrió hasta el domicilio ubicado en Ñuñoa durante la madrugada del domingo por un objeto sospechoso.

Según los antecedentes que entregó el alcalde de la comuna, Sebastián Sichel, “con panfletos que trataban de fascista, se lanzó un artefacto que simulaba una bomba”.





“No era una casualidad, aquí hubo la intención de que se creyera que era una bomba, tenía cables, había elementos de ruido expansivo”, complementó.

Sobre el artefacto, señaló que “tenía todas las características de ser una bomba, una vez que se logró abrir nos dimos cuenta que fue solo una amenaza. Es terrible que estas formas se tomen la política en Chile”.

Como medida de protección para Villegas se confirmó la instalación de un punto de seguridad permanente en la entrada de su casa y rondas permanentes de vigilancia policial.

Alcalde de Ñuñoa anuncia querella

Sebastián Sichel anunció condenó lo ocurrido en la casa de Fernando Villegas y manifestó su solidaridad con el exrostro televisivo.

“En Ñuñoa no vamos a acepar la violencia, ni el terrorismo ni la delincuencia, ni menos las amenazas por razones políticas”, aseguró.

El jefe comunal también anunció que se están recogiendo todos los antecedentes para presentar una querella contra quienes resulten responsables.

“La violencia se está tomando la discusión en las calles y ciertos movimientos, no sabemos si anárquicos o del mundo de la izquierda, están amenazando a un vecino de la comuna”, agregó.