“Ellos también llegaron agresivos”: Ambulante quedó en libertad luego de lanzar un balón de gas a funcionario municipal

Kelvin Hernández, ambulante, e imputado por una agresión a un inspector municipal en Estación Central quedó en libertad tras lanzarle un balón de gas.

Kelvin Hernández, ambulante, e imputado por una agresión a un inspector municipal en Estación Central quedó en libertad. Cabe señalar que durante un operativo de retiro de carros de comida se produjo un enfrentamiento entre los funcionarios y los comerciantes, donde Hernández le lanzó a un inspector un balón de gas. “Ellos llegaron agresivos también, sin preguntar nada, llegaron golpeando, y fue un error mío. Estoy arrepentido, pero fue un impulso de rabia y adrenalina”, afirmó el imputado.