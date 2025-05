“El viejo se fue corriendo y saca un machete”: Cliente acusó cobro erróneo y atacó a trabajador en bencinera de Valdivia - Chilevisión

Todo se habría originado luego de que el bombero cargara más combustible del solicitado, lo que generó el enojo del cliente y posterior discusión la cual subió de tono.

Un trabajador de una bencinera ubicada en barrio Las Ánimas de la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos, acusa que fue amenazado con un machete por un cliente tras una discusión.

Todo se habría originado luego de que el bombero, identificado como Felipe Cortés, cargara más combustible del solicitado, lo que generó el enojo del cliente.

Radio BioBio informó que tras el intercambio de palabras, que fue subiendo de tono con el pasar de los minutos, el cliente sacó un machete desde su camioneta para intentar agredir al funcionario de la estación de servicio.

"El viejo se fue corriendo a la camioneta y saca un machete"

En conversación con el citado medio, Cortés afirmó que sacó el dinero que el hombre le estaba reclamando y lo tiró al suelo en señal de protesta.

"Le dije bueno, ahí tiene su plata, pero no me venga a tratar de ladrón. Ahí él se me abalanzó y me tiró un golpe, el que falló. Yo lo empujé, igual y lo insulté", agregó.

"El viejo se fue corriendo a la camioneta y saca un machete. Me alzó el machete y me intentó golpear. Me estaba amenazando que me quería matar con el machete", manifestó el trabajdor.

Debido a este ataque y compleja situación, otros trabajadores del servicentro decidieron intervenir, tras lo cual el atacante se dio a la fuga. El trabajador denunció el hecho ante Carabineros, pero el conductor no ha sido identificado.