 El trazado pasará por ocho comunas de la RM: EFE inició obras del proyecto Alameda-Melipilla - Chilevisión
Minuto a minuto
Atacante murió y un funcionario apuñalado: Lo que se sabe de la balacera en Corte de Apelaciones de Arica AHORA | Hombre fue abatido por gendarmes tras balacera en la Corte de Apelaciones de Arica “Me sorprende, me parece extraño”: Abogado de Jorge Ugalde explicó nuevas diligencias por triple crimen en La Reina El trazado pasará por ocho comunas de la RM: EFE inició obras del proyecto Alameda-Melipilla Este es el momento en que Paul Vásquez sufre problema de salud en combate a incendio en San Bernardo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/11/2025 13:16

El trazado pasará por ocho comunas de la RM: EFE inició obras del proyecto Alameda-Melipilla

El servicio será operado con 22 trenes 100% eléctricos, lo que permitirá extender la red de transporte sustentable que tiene la capital ya con los buses de Red Movilidad y las líneas del Metro de Santiago.

En una ceremonia encabezada por el presidente de la República, Gabriel Boric, se dio inicio a las obras de construcción del futuro servicio de trenes Santiago – Melipilla.

En la instancia también participaron el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, el presidente del directorio de EFE, Eric Martin, el alcalde de Talagante, Sebastián Rosas, además de vecinas y vecinos que se verán beneficiarán del servicio. 

La puesta en marcha se realizará de manera parcelada con un primer tramo Talagante – Lo Errázuriz entregado a fines de 2027 y una puesta en marcha final completa en 2029.

Será operado con 22 trenes 100% eléctricos, lo que permitirá extender la red de transporte sustentable que tiene la capital ya con los buses de Red Movilidad y las líneas del Metro de Santiago.

El trazado, que tendrá una extensión de 61 kms. y 11 estaciones, atravesará las comunas de Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla, beneficiando a más de 1,7 millones de personas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cuál es la multa por no votar en las elecciones del próximo domingo?

Lo último

Lo más visto

La nueva tesis por homicidio de Valentina Alarcón: 3 revelaciones que detallaron PDI y la Fiscalía

Robinson Saunders es el único detenido y sospechoso por el femicidio de la joven de 26 años. Cuenta con antecedentes policiales, habría atacado sexualmente a la víctima antes de su muerte y ahora arriesga pena perpetua.

12/11/2025

El desahogo de María José Quintanilla por rumores: “El deporte nacional es embarazarme o separarme”

La cantante se refirió nuevamente a las especulaciones sobre su supuesto quiebre matrimonial.

12/11/2025

Ugalde no habría estado solo: Revelan conversación de vecino que podría dar giro en triple crimen de La Reina

El diálogo entre dos vecinos podría ser fundamental para situar supuestamente a una segunda persona el día y a una hora aproximada del crimen en el que Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos fueron asesinados.

12/11/2025

Prisión preventiva para sospechoso por homicidio de Valentina Alarcón: Revelaron crudos antecedentes

El tribunal estableció 180 días de plazo para la investigación. Robinson René Saunders González es, hasta ahora, el único detenido y principal sospechoso por la muerte de la joven de Puente Alto.

12/11/2025