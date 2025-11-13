El trazado pasará por ocho comunas de la RM: EFE inició obras del proyecto Alameda-Melipilla - Chilevisión

El servicio será operado con 22 trenes 100% eléctricos, lo que permitirá extender la red de transporte sustentable que tiene la capital ya con los buses de Red Movilidad y las líneas del Metro de Santiago.

En una ceremonia encabezada por el presidente de la República, Gabriel Boric, se dio inicio a las obras de construcción del futuro servicio de trenes Santiago – Melipilla.

En la instancia también participaron el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, el presidente del directorio de EFE, Eric Martin, el alcalde de Talagante, Sebastián Rosas, además de vecinas y vecinos que se verán beneficiarán del servicio.

La puesta en marcha se realizará de manera parcelada con un primer tramo Talagante – Lo Errázuriz entregado a fines de 2027 y una puesta en marcha final completa en 2029.

Será operado con 22 trenes 100% eléctricos, lo que permitirá extender la red de transporte sustentable que tiene la capital ya con los buses de Red Movilidad y las líneas del Metro de Santiago.

El trazado, que tendrá una extensión de 61 kms. y 11 estaciones, atravesará las comunas de Estación Central, Cerrillos, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte y Melipilla, beneficiando a más de 1,7 millones de personas.