El Servel marca con asteriscos solo a los ganadores nacionales, no a los de cada mesa - Chilevisión

Una vez publicados los resultados preliminares, varios usuarios indagaron en la plataforma del Servel y denunciaron un supuesto fraude a partir de distintos elementos que se visualizan en el portal.

“Fraude en el SERVEL: Confirmado en las Elecciones 2025” o “Urgente. Compatriotas. Esto es GRAVISIMO. SE CONFIRMA EL FRAUDE ELECTORAL DEL SERVEL”, dicen los usuarios en Facebook y TikTok, junto con un video que explica supuestas actitudes fraudulentas del organismo electoral.

En el metraje, usuarios señalan la posibilidad de fraude porque los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast son los únicos que aparecen con un asterisco marcado, a pesar de que en algunas mesas Franco Parisi tuvo la mayoría local.

Captura de pantalla hecha el 26 de noviembre de 2025 de una publicaciónen TikTok

La candidata oficialista Jeannette Jara y el opositor José Antonio Kast triunfaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, tras haber obtenido un 26,8% y 23,9% respectivamente. Ambos volverán a enfrentarse en un balotaje el 14 de diciembre. En tercer lugar quedó Franco Parisi con 19,71% de las preferencias.

Una vez publicados los resultados preliminares, varios usuarios indagaron en la plataforma del Servel y denunciaron un supuesto fraude a partir de distintos elementos que se visualizan en el portal.

Sin embargo, es falso que el candidato ganador de una mesa en particular deba llevar un asterisco como marca.

De acuerdo a lo explicado por el Servel a la AFP, en la plataforma se marcan a los dos candidatos que alcanzaron mayoría nacional y que lograron pasar a segunda vuelta, no al candidato ganador de la mesa en particular.

Captura de pantalla hecha el 26 de noviembre de 2025 de la plataforma de Servel, que muestra los resultados preliminares de la mesa 1 de la escuela Valle Cuya de la comuna de Camarones (distrito 1), región de Arica y Parinacota

Como se puede observar, en el caso de la mesa 1 de la escuela Valle Cuya de la región de Arica y Parinacota, Parisi fue el ganador de esa mesa con un 33,13% de las preferencias. En segundo lugar quedó Kast con un 21,4% y tercero Kaiser con un 19,02%.

Franco Parisi no posee el asterisco que señala al ganador, ya que a nivel nacional no fue el candidato que alcanzó el primer o segundo lugar para pasar a un balotaje.

Lo mismo ocurre con otras mesas en donde suceda un caso similar.

Por ejemplo, en la mesa 2 de la escuela Eusebio Ibar Schepeler de la comuna de Cisnes, región de Aysén, el ganador fue Johannes Kaiser con el 36,05% de las preferencias. En segundo lugar quedó Kast con un 25,85%, seguido de Jara con un 16,67%.

A pesar de que Kaiser fuera el ganador en esta mesa, Kast y Jara son los que aparecen marcados con un asterisco, ya que son estos dos los que ganaron a nivel nacional y se enfrentarán al balotaje.

Captura de pantalla hecha el 26 de noviembre de 2025 de la plataforma de Servel, que muestra los resultados preliminares de la mesa 2 de la escuela Eusebio Ibar Schepele de la comuna de Cisnes (distrito 27), región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo

AFP Factual ya ha verificado contenidos desinformativos relacionados con las elecciones chilenas de 2025.