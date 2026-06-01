El pulso de las redes durante la Cuenta Pública 2026: Desde políticos más buscados hasta palabras clave

De acuerdo a los resultados de Monitor Social, se detectó que el mayor nivel de atención se registró a las 12:14 horas, apenas minutos después de iniciado el discurso.

Monitor Social analizó el comportamiento de las redes sociales durante la Cuenta Pública 2026 del presidente José Antonio Kast.

De acuerdo a los resultados, se detectó que el mayor nivel de atención se registró a las 12:14 horas, apenas minutos después de iniciado el discurso, específicamente cuando el mandatario afirmó que la situación del país al asumir el gobierno era “más compleja” de lo que esperaban.





El monitoreo también reveló que las figuras más mencionadas en plataformas digitales fueron el ministro de Seguridad, Martín Arrau; la ex vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

En cuanto a los temas que marcaron la conversación, destacaron “mega reforma”, “economía”, “educación” y “empleo”, mientras que “seguridad” apareció con menor volumen de menciones que otros conceptos como vivienda, ciudad y salud.