“Él igual sigue triste”: El complejo presente de Luis Petersen a siete años del hallazgo de Fernanda Maciel

Paola Correa, madre de Fernanda, conversó en exclusiva con Contigo en la Mañana, donde relató qué ha sido de la vida de Luis.

Este jueves, Paola Correa conversó en exclusiva con Contigo en la Mañana luego de que se cumplieran siete años desde el hallazgo de Fernanda Maciel, su hija, quien fue asesinada por Felipe Rojas en 2018.

En aquel entonces, Fernanda estaba embarazada de siete meses de su primera hija, fruto de su relación con Luis Petersen.





El presente de Luis Petersen tras la muerte de Fernanda Maciel

Al respecto, Paola reveló qué ha sido de la vida de Luis: “En febrero del año pasado, le hice una misa (a Fernanda). Creo que cayó justo el sábado 10 de febrero”.

En esa misma línea, precisó: “No recuerdo si el mismo día, o días después, Petersen me vino a visitar y hablamos mucho, muchas cosas”.

Respecto de su presente, Correa expuso que “él igual sigue triste, pero está bien y sí, está viviendo en España”.

“Yo muchas veces le dije que se fuera porque acá no tenía a nadie que lo contuviera, y que lo mejor que podía hacer era estar con su mamá”, concluyó Paola.

Revive la entrevista acá: