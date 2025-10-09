El extraño caso del auxiliar de bus que bajó a comprar en Puerto Montt y lleva desaparecido cinco días - Chilevisión

El sujeto es oriundo de la comuna de Pudahuel, trabaja en la empresa de buses El Tepual y fue visto por última vez a punto de iniciar un trayecto hacia Concepción.

Un auxiliar de bus, identificado como Luis Fuentes Rojas, de 33 años, se encuentra desaparecido desde el pasado sábado en la ciudad de Puerto Montt, región de Los Ríos.

El hombre, oriundo de la comuna de Pudahuel, trabaja en la empresa de buses El Tepual y fue visto por última vez a punto de iniciar un trayecto intercomunal hacia Concepción.

Según informó Radio Bío Bío, minutos antes de iniciar el viaje, Fuentes bajó a comprar a una estación de servicios en la Avenida Salvador Allende en Puerto Montt. A partir de ahí sus compañeros le perdieron el rastro.

Con el paso de los días la preocupación aumentó y uno de sus colegos interpuso en Carabineros una denuncia por presunta desgracia este lunes 6 de octubre.

Por último, el citado medio indicó que Fuentes es padre de dos hijos, quienes viven con su madre en la ciudad de La Serena.