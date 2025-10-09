 El extraño caso del auxiliar de bus que bajó a comprar en Puerto Montt y lleva desaparecido cinco días - Chilevisión
Minuto a minuto
“Doy gracias a Dios que…”: Habla joven víctima que resultó baleada en estación de metro Cumming Primero una despedida de soltera y ahora un baby shower: Polémicas celebraciones en hospitales Caso Nabila Rifo: Acusan abandono judicial y Sernameg asegura que no fueron notificados El extraño caso del auxiliar de bus que bajó a comprar en Puerto Montt y lleva desaparecido cinco días Hombre muere afuera del Metro San Ramón: Fue esposado y reducido por guardias municipales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/10/2025 21:49

El extraño caso del auxiliar de bus que bajó a comprar en Puerto Montt y lleva desaparecido cinco días

El sujeto es oriundo de la comuna de Pudahuel, trabaja en la empresa de buses El Tepual y fue visto por última vez a punto de iniciar un trayecto hacia Concepción.

Un auxiliar de bus, identificado como Luis Fuentes Rojas, de 33 años, se encuentra desaparecido desde el pasado sábado en la ciudad de Puerto Montt, región de Los Ríos. 

El hombre, oriundo de la comuna de Pudahuel, trabaja en la empresa de buses El Tepual y fue visto por última vez a punto de iniciar un trayecto intercomunal hacia Concepción.

Según informó Radio Bío Bío, minutos antes de iniciar el viaje, Fuentes bajó a comprar a una estación de servicios en la Avenida Salvador Allende en Puerto Montt. A partir de ahí sus compañeros le perdieron el rastro.

Con el paso de los días la preocupación aumentó y uno de sus colegos interpuso en Carabineros una denuncia por presunta desgracia este lunes 6 de octubre. 

Por último, el citado medio indicó que Fuentes es padre de dos hijos, quienes viven con su madre en la ciudad de La Serena. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Pánico en el Metro: Captan momento en que hombre dispara en estación Cumming y huye en bicicleta

Los registros de una cámara de seguridad revelaron el instante exacto en que un sospechoso se baja de una bicicleta para ingresar a la estación y dispararle a la víctima.

09/10/2025

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Se trata del Bono por Deber Asistencia Escolar, un aporte en dinero que es entregado por el Estado para incentivar la asistencia regular a los establecimientos educacionales.

09/10/2025

Impacto en Perú: Músicos de emblemática orquesta fueron baleados en pleno concierto

Durante la noche del miércoles, cuatro miembros de la agrupación de cumbia peruana Agua Marina terminaron con heridas de diversas consideración.

09/10/2025

“Quería funar y salió funado”: Tiktoker reclamó por multa, grabó a carabinera y lo lapidaron en redes

El conductor de nacionalidad venezolana reclamó en la plataforma de TikTok que la funcionaria le cursó una infracción minutos después de, supuestamente, no aplicar el mismo criterio con otro conductor.

09/10/2025