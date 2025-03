“Imagínese mi angustia”: Madre de pescador desaparecido en Valdivia clama por ayuda - Chilevisión

La mujer participó de una manifestación en Santiago y abordó el caso que mantiene a su hijo y otros cuatro tripulantes de la "Estrella del Sur" desaparecidos tras zarpar en noviembre pasado.

Han pasado casi cuatro meses desde que la embarcación pesquera "Estrella del Sur" zarpó desde la localidad Niebla, en Valdivia, en la Región de Los Ríos. La nave salió el pasado 19 de noviembre para realizar labores de faena con cinco tripulantes a bordo, pero su paradero y el de sus ocupantes jamás se supo.

En ese entonces, y tras varios días sin rastro, fueron otros pescadores artesanales y compañeros de los desaparecidos quienes hicieron una denuncia a la Armada, con miras a iniciar un protocolo de búsqueda y rescate, pero que no dio resultados.

En una manifestación en Santiago, en la que se reunieron familiares de varios desaparecidos del país, María Sepúlveda, madre de uno de los tripulantes, conversó con Página 7 y abordó el caso.

"Durante las primeras semanas, la marina se hizo presente en la búsqueda pero de ahí (...) Fiscalía nos informó que se han hecho las pesquisas, sin respuesta, sin rastro alguno", comenzó diciendo.

La mujer aseguró que la investigación del Ministerio Público está estancada y que por eso no han dado con su paradero: "Queremos encontrarlos, pero para eso hay que buscarlos".

"Lo único que queremos es una respuesta concreta de nuestros seres queridos, porque son cinco vidas, cinco seres humanos. Son ocho niños que no saben de sus padres, cinco madres que no tienen noticia de sus hijos", añadió.

"Yo, como madre nunca voy a estar satisfecha con lo que se ha hecho mientras yo no vea a mi hijo en las condiciones que venga, pero verlo (...) Imagínese mi angustia, mi dolor", señaló después.

"No tenemos respuesta y mi hijo... no hay palabras para decir... es una falta enorme, es una agonía enorme no saber de él", concluyó.