El desconocido gesto de Belén Hidalgo en últimos días del Negro Piñera: “Me quedo con lo positivo“ - Chilevisión

La ex esposa del músico asistió a su funeral y recordó pasajes de su matrimonio que duró 7 años.

Belén Hidalgo, ex pareja de Miguel "Negro" Piñera, estuvo presente en el Parque del Recuerdo para dar el último adiós al fallecido cantante y contó un desconocido gesto que tuvo con él durante las últimas semanas.

La modelo contó que el músico "no me había dicho nada (de la enfermedad). Cuando todos supimos, yo también supe. Pero siempre mantuvimos contacto telefónico, por correo y por WhatsApp".

Las palabras de Belén Hidalgo en el último adiós del Negro Piñera

En una entrevista realizada por LUN durante la ceremonia de entierro del Negro Piñera, Belén Hidalgo reveló detalles de cuando fueron pareja y de la huella que el cantante dejó en su vida.

"Compartimos nueve años, así que vengo a despedirlo recordando lo mejor que pasamos. Tuvimos muchas vivencias, muchos viajes familiares con él, fue una persona que me hizo muy feliz cuando estuvimos bien. Prefiero quedarme con lo positivo", señaló.

En cuanto a la aparición de Miguel en la Gala de Viña 2025, la modelo señaló que "estaba muy contento, me escribió y me contó que seguía recorriendo todo Chile. Me quedo con los mejores recuerdos".

La modelo y el músico se casaron en 2004 y se divorciaron en 2011. Pese a esto, mantuvieron contacto hasta el día de la muerte del hermano de Sebastián Piñera, quien falleció a causa de una falla multiorgánica el pasado viernes 28 de febrero.