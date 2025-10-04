Conductor poseía tobillera: Dos niños de 6 y 10 años murieron tras choque en la Ruta 78 - Chilevisión

La Prefectura de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros está realizando las diligencias pertinentes para dar con las causas que provocaron el accidente vehicular.

Durante la noche de este viernes ocurrió un accidente vehicular en la Ruta 78 en la Región Metropolitana, donde dos personas murieron, ambas menores de edad, y además hay cuatro heridos.

Los hechos ocurrieron a eso de las 22:20 horas donde estuvieron involucrados dos vehículos de menor tamaño en el kilómetro 41.900 en dirección a Santiago.

¿Qué pasó en la Ruta 78?

Según los primeros antecedentes, el choque se habría generado por un taxista que iba en compañía de un copiloto y chocó por alcance a otro conductor que se encontraba detenido. En ese automóvil iba una familia de 4 personas, entre ellos, los menores de edad fallecidos.

Además, se investiga si el taxista iba a exceso de velocidad, pero según la información preliminar contaba con una tobillera, por lo que también se están realizando las diligencias necesarias para aclarar si se encontraba incumpliendo alguna medida cautelar.

En ese contexto, el subteniente Jean Fonseca, oficial de ronda de la Prefectura de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, señaló: "hasta el momento está la unidad especializada SIAT trabajando y determinando la causa basal de este siniestro vial".

Respecto de las víctimas, explicó: "Del primer vehículo se trasladaron sus dos participantes, tanto su conductor como su acompañante, hasta el Hospital de Melipilla, sin riesgo vital".

Por otro lado, en el segundo vehículo había "cuatro ocupantes, entre ellos el conductor, su acompañante, que mantiene lesiones graves y en riesgo vital, que fue trasladada al Hospital de Melipilla; el tercer participante, un niño de 10 años que es trasladado al Hospital de Melipilla y fallece en el hospital; y la última participante, una niña de 6 años que fallece en el lugar", explicó el subteniente.

Finalmente, la Autopista Ruta 78 informó a través de su cuenta de X que el tránsito funciona con normalidad e hicieron un llamado a respetar los límites de velocidad.

