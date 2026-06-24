EN VIVO | Día clave para la megarreforma: Senado vota en general Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno

Durante esta tarde se definirá si el Senado se abre a la discusión en particular del proyecto que busca financiar una serie de propuestas del Ejecutivo.

Este miércoles será un día clave para la megarreforma que busca impulsar el gobierno del presidente José Antonio Kast y el Ministerio de Hacienda a cargo de Jorge Quiroz, ya que se podría votar la idea de legislar el proyecto.

La iniciativa, bautizada como Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social, busca financiar las propuestas del Ejecutivo.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó tanto en general como en particular el Plan de Reconstrucción Nacional, por lo que ahora es el turno de la Cámara Alta.





En primera instancia la idea de legislar se aprobó con con 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención.

Día clave para la megarreforma

La Sala del Senado inició la discusión sobre la megarreforma a las 16:00 y la discusión de la iniciativa se mantendrá hasta las 20:00 horas.

Durante esta jornada se podría votar sobre la idea de legislar y se definirá si el Senado se abre a la discusión en particular del proyecto.

El proyecto busca reactivar la economía, fortalecer el empleo y avanzar en reconstrucción de zonas afectadas en diferentes partes del país.

Dentro de las propuestas más comentadas está la rebaja transitoria del impuesto a las donaciones, la suspensión del IVA a la vivienda y la repatriación de capitales.

Sigue en vivo la votación