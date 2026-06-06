“Devuelvan la plata”: Clientes de gimnasios Energy Fitness Club acusan estafa tras abrupto cierre

Videos, reclamos y acusaciones de clientes se multiplicaron en redes tras conocerse la situación que enfrenta la empresa.

El cierre de las sucursales de Energy Fitness Club a nivel nacional no solo sorprendió a sus socios, sino que también desató una ola de reclamos en redes sociales.

Diversos clientes compartieron sus experiencias y cuestionaron cobros realizados poco antes de que la empresa comunicara el cese de sus operaciones.

Indignación de los socios

Uno de los testimonios más viralizados fue el de la usuaria @Minyreyna, quien aseguró haber renovado recientemente su membresía anual tras ser contactada por la cadena.





“Gimnasios Energy me ha estafado”, escribió en X, afirmando que le ofrecieron un plan con descuento y le señalaron que quedaban pocos cupos disponibles. “Hoy, el gimnasio se declara en quiebra y cierra todas las sucursales”, agregó.

Gimnasios Energy me ha estafado. Se comunicaron conmigo para renovar la membresía hace un par de semanas ya que esta me vencía ayer ofreciendo un plan anual a buen precio y diciendo que quedaban pocos cupos. Hoy, el gimnasio se declara en quiebra y cierra todas las sucursales. — Miny (@Minyreyna) June 5, 2026

A las críticas se sumó otro registro compartido en redes sociales, donde clientes acudieron a una sede que ya se encontraba cerrada. “Nos vinimos a desuscribir porque supimos que Energy había quebrado y ya habían cerrado“, señaló una usuaria mientras grababa el recinto sin funcionamiento.

En el video también aparece el mensaje: “Devuelvan la plata, rateros. Nos cobraron todo junio y cerraron“.

Mensajes que reflejan el malestar de algunos socios ante la incertidumbre sobre el destino de los pagos realizados antes del anuncio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lorna Aguilar Trujillo (@lornibaby)

Otra usuaria compartió un registro en el que intentó ingresar al sitio web de la cadena para obtener información, encontrándose con que la página aparecía deshabilitada.

#EstafadosxEnergyClub 🥲 Cerraron hoy todas sus sucursales por quiebra y los socios con la anualidad ya pagada.. patá en la raja. pic.twitter.com/sJlV0Dvhwo — María José Peña (@mjpenamartinez) June 5, 2026

La situación aumentó la preocupación de algunos clientes, quienes aseguraron no contar con canales claros para realizar consultas o solicitar eventuales devoluciones. Hasta ahora, la empresa no ha informado públicamente detalles sobre eventuales devoluciones o compensaciones para los clientes afectados.