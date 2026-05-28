Detienen a sospechoso del disparo que alcanzó a mujer embarazada en Hualpén: Víctima está en riesgo vital

La Fiscalía del Biobío confirmó la captura del imputado a través de sus redes sociales, a tan solo horas de ocurrido el incidente.

Fue detenido un hombre sospechoso de disparar la bala loca que alcanzó a una mujer embarazada de 32 años en la comuna de Hualpén.

Así lo confirmó la Fiscalía del Biobío a través de su cuenta de X, en la cual revelaron que previo al incidente esta persona disparó a un taller mecánico en la misma cuadra.





La víctima que esperaba la locomoción colectiva en un paradero cuando fue impactada, se mantiene internada en riesgo vital en el Hospital Las Higueras de Talcahuano.

La investigación está a cargo del fiscal Felipe Calabrano y el equipo de la Fiscalía ECOH, en conjunto con Carabineros.