Detienen a principal sospechoso del crimen de Rennatta Rozas: Estas son las pruebas de Fiscalía - Chilevisión

Diego Anticán quedó en prisión preventiva por disposición de la Justicia, en consideración de una serie de pruebas que lo posicionan como el presunto autor del femicidio. Entre ellas, una estremecedora declaración de su ex pareja.

A casi un año del hallazgo sin vida de Rennatta Rozas en la Región del Biobío, finalmente se concretó la detención del principal y único sospechoso del crimen: Se trata de Diego Giovani Anticán Ramírez, quien está en prisión preventiva.

La medida cautelar fue deterinada el miércoles 15 de mayo por el Juzgado de Garantía de Concepción, indagando al acusado como autor del delito consumado de femicidio no íntimo y que se remonta a mayo de 2023 en la comuna de Penco.

En la audiencia de formalización, el Ministerio Público presentó pruebas en contra del presunto autor del crimen.

Una de ellas corresponde a un contacto que Anticán sostuvo con la víctima sólo días antes de su desaparición y fallecimiento.

Las pruebas de Fiscalía

De acuerdo con lo indicado por el Poder Judicial, la Fiscalía logró establecer que Diego Anticán se contactó con Rennatta Rozas a través de Instagram el 30 de abril de 2023 con la finalidad de acordar un presunto encuentro sexual pagado.

Posteriormente, el 6 de mayo, y tras depositar el dinero correspondiente, ambos concretaron el encuentro en un bus de la Ruta Las Playas. Después de 10 minutos de recorrido, se bajaron en el apradero Nuevo Mirador de Lirquén, ubicado en la Ruta 150.

Ambos se internaron en el cerro y acudieron a un sector con abundante vegetación para, presumiblemente, sentenciar el encuentro. Sin embargo, el acusado habría agredido a Rennatta con un golpe mediante un objeto contundente, provocando su muerte en el lugar.

Asimismo, antes de regresar a su casa, el imputado se deshizo del polerón y la mochila que portaba en el momento. Pero tras el hallazgo del cuerpo de la joven, ocurrido el 25 de mayo del año mencionado, se encontró también un papel con restos biológicos.

Declaración clave de ex pareja de Anticán

Paralelamente se dio a conocer que un relato habría sido clave para la caída de Anticán. La ex pareja de Diego, llamada Valentina, entregó antecedentes cruciales que definieron aún más el perfil del acusado.

Así lo dio a concoer Radio Bío-Bío, indicando que horas antes de la detención del acusado, ella se acercó a la PDI para revelar características sobre su personalidad, apuntando apresuntos hechos de violencia y abusos de diferente índole.

"Diego me hacía sentir que yo era de su propiedad, lo que él incluso siempre me decía en las peleas constantes que teníamos", comenzó diciendo, según consignó el medio.

"Diego era muy agresivo, no controlaba su ira y cada vez que discutíamos él comenzaba a romper las cosas de la casa, a autoinfligirse golpes y a golpearse contra las paredes. Y en más de una oportunidad nos empujamos peleando, lo cual me asustaba ya que él tiene mucha fuerza ", complementó Valentina.

Pero no sólo eso, sino que además sostuvo que al imputado le gustaba mantener relaciones sexuales en espacios públicos. Y en ese contexto, Valentina ya había acudido con Diego al mismo lugar donde ocurrió el crimen de Rennatta.

"Diego en su Google Maps marcaba con penes y corazones los diversos sectores de naturaleza donde habíamos tenido relaciones sexuales", confesó.

"Nos preparábamos y él llevaba una mantita para poner en el suelo y no ensuciarnos. Puedo decir que yo sí conocía el sector (sitio del suceso), ya que vivíamos cerca y Diego me había llevado allí una vez", señaló la ex pareja del detenido.

Antecedentes del femicidio de Rennatta Rozas

El caso de Rennatta Rozas se remonta al pasado 6 de mayo de 2023, cuando se le perdió el rastro de forma repentina tras salir de la casa que compartía con su tía y prima.

Y después de más de 20 días desde su desaparición, el 30 de mayo se confirmó la identidad de los restos humanos hallados al costado de la Ruta 150 en Lirquén, Región del Biobío, revelando que correspondían a la joven malabarista.

Diversos relatos de testigos, familiares y amigos fueron recapitulando en los últimos pasos de la víctima previo a su muerte. Pero lo que se sabía desde un comienzo, es que había salido de casa para encontrarse con una persona.

Según un testigo, Rozas fue vista tomando una micro en dirección a un mirador en Lirquén, pero en compañía de un hombre adulto.

Tras no tener rastros de la artista, considerando además que su última conexión en WhatsApp fue a las 14:37 horas de ese día, su familia inició una extenuante búsqueda que culminó con el hallazgo de su cuerpo.

Frente a este desgarrador desenlace, Gabriela Sáez, madre de la joven, lanzó una teoría que ahora es ratificada por la Justicia. "Yo creo que a mi hija algo le hicieron, no sé quién será", dijo a Contigo en la Mañana.

"Yo pido justicia, quiero justicia para mi hija. Yo confío en usted, le dije al fiscal (Andrés Barahona), que va a hacer justicia por mi hija. Confío en la policía, por el trabajo que están haciendo. Confío plenamente en que ellos me van a ayudar a hacer justicia", expresó Gabriela en ese entonces sobre este suceso.