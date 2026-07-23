Detienen a hombre con amplio prontuario: Robó más de $700 mil a adulta mayor de 90 años en Chañaral

Al tratarse de un delito flagrante, carabineros ingresó a un domicilio donde logró detener al sospechoso para luego encontrar las especies robadas.

Carabineros detuvo a un hombre de 32 años acusado de cometer un robo por sorpresa en contra de una adulta mayor en Chañaral, región de Atacama.

Según lo publicado por el medio local Radio Maray, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Andrés Bello y Simón Bolívar, donde el imputado y por medio de la sorpresa y fuerza le arrebató la cartera a la víctima para huir al lugar.

Tras la denuncia respectiva de la mujer de 90 años, personal de la 1° Comisaría de Chañaral inició un operativo, donde se logró determinar que el sujeto se había escondido en un inmueble.

Al tratarse de un delito flagrante, carabineros ingresó a dicho domicilio donde logró encontrar y detener al sospechoso.





Detenido robó más de $700 mil a adulta mayor

Se agregó que el detenido reconoció haber cometido el delito y señaló el lugar donde había ocultado la cartera. De esta forma, los uniformados lograron recuperar la totalidad de las especies, donde en la cartera estaban los $742.930 en efectivo sustraídos.

Carabineros confirmó que el imputado mantenía una orden de detención vigente por el delito de daños simples. Además, registra 37 reiteraciones por distintos delitos.

Por instrucción del Ministerio Público, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para el correspondiente control de detención.