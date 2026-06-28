Detienen a sospechoso de incendiar departamento de su expareja en Santiago: Sus dos hijos estaban al interior

El hombre, de nacionalidad peruana, fue detenido en su domicilio en la comuna de Estación Central.

Pasadas las 13:00 horas de este domingo, Carabineros del OS9 detuvo al presunto autor de un incendio que consumió por completo un departamento en la comuna de Santiago.

Personal policial realizó la detención en el domicilio del sujeto en Estación Central, quien es un ciudadano de nacionalidad peruana y que mantiene antecedentes por hurto, violencia intrafamiliar y consumo de bebidas alcohólicas.





Cámara captó cuando hombre inició incendio en departamento

Pasadas las 5 de la madrugada de este domingo, cámaras de seguridad captaron a un individuo que inició un incendio que destruyó un departamento en el que estaban dos adultos mayores y dos menores de edad, quienes debieron evacuar el lugar.

Una de las víctimas, afirmó que el responsable era su expareja y padre de sus hijos, quien la tenía amenazada de muerte tras iniciar una nueva relación sentimental.

Al interior de la vivienda se encontraban los dos hijos de la afectada además de sus padres, dos adultos mayores.