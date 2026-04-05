Denuncian a carabinero por agresión sexual contra una mujer durante fiscalización en Valparaíso

Tras conocerse la denuncia, Carabineros dio de baja a dos funcionarios: Uno sindicado como el autor directo del delito y otro por encubrimiento.

Este sábado, Carabineros dio a conocer que dos uniformados fueron dados de baja luego de que se presentara una denuncia por una agresión sexual durante una fiscalización en la región de Valparaíso.

La fiscal Soledad Díaz entregó detalles sobre la dinámica en que habrían ocurrido los hechos. Según explicó, uno de los carabineros habría sido identificado como el autor directo, mientras que el segundo funcionario habría encubierto lo sucedido.

Durante este domingo 5 de abril, ambos detenidos pasarán a control de detención, luego de haber sido dados de baja de la institución.

Detalles de la denuncia por presunta agresión sexual de carabinero

“Estos hechos habrían ocurrido durante un servicio policial realizado en horas de la madrugada, afectando a una detenida de sexo femenino, quien fue fiscalizada por personal policial”, detalló la fiscal Díaz.

Ante el presunto ataque, “la víctima, junto a familiares, concurre al hospital para constatar sus lesiones y en ese lugar se toma conocimiento del hecho, el cual es denunciado ante la policía”, agregó la persecutora.





Al conocerse la denuncia, la Prefectura de Carabineros de Valparaíso informó que ambos implicados fueron dados de baja por “transgredir la reglamentación vigente y ser denunciados de un hecho que reviste carácter de delito”.

Asimismo, desde la institución agregaron que se iniciará un sumario administrativo “para determinar las eventuales resposabilidades administrativas conforme al mérito de los antecedentes”.

“Carabineros de Chile rechaza categóricamente toda conducta que se aparte de los principios y códigos de ética que rigen a la institución, reafirmando su compromiso con la transparencia, la probidad y el estricto cumplimiento de la normativa vigente. En este sentido, se reitera que no se tolerarán conductas contrarias a los valores institucionales”, enfatizó Carabineros.