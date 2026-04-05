El Tabo y Navidad registran seguidilla de temblores a baja profundidad: Revísalos aquí

Los movimientos telúricos tuvieron similares características tanto la región de O’Higgins como en la región de Valparaíso. Revisa aquí los detalles.

Una serie de temblores se registraron las últimas horas en la región de O’Higgins y la región de Valparaíso, específicamente en la comuna de Navidad y El Tabo, respectivamente.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, entre las 22:00 horas del sábado y las 07:00 horas de este domingo, se lograron percibir 12 sismos en cada comuna.

Los movimientos telúricos en las dos regiones compartieron una similitud: todos se originaron a una profundida menor de 30 kilómetros. Esto último da cuenta de que, pese a la baja intensidad de los temblores, estos pudieron ser percibidos por algunas personas.

A continuación te dejamos el detalles de los sismos registrados y la magnitud de estos:

Temblores de Navidad, región de O’Higgins

22:43 horas (antigua) : Sismo de 3.8

: Sismo de 3.8 22:58 horas (antigua) : Sismo de 4.1

: Sismo de 4.1 22:59 horas (antigua) : Sismo de 3.6

: Sismo de 3.6 23:09 horas (antigua) : Sismo de 3.1

: Sismo de 3.1 23:24 horas (antigua) : Sismo de 3.5

: Sismo de 3.5 23:32 horas (antigua) : Sismo de 4.2

: Sismo de 4.2 23:34 horas (antigua) : Sismo de 3.5

: Sismo de 3.5 23:47 horas (antigua) : Sismo de 2.5

: Sismo de 2.5 23:22 horas (nueva) : Sismo de 3.2

: Sismo de 3.2 23:28 horas (nueva) : Sismo de 3.2

: Sismo de 3.2 00:47 horas (nueva) : Sismo de 2.9

: Sismo de 2.9 03:28 horas (nueva): Sismo de 3.5

Temblores en El Tabo, región de Valparaíso