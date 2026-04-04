Carabineros rescató a pingüino herido en playa de Carelmapu: Arriesgaba ser atacado por perros

Vecinos del sector alertaron de la presencia del ave que se encontraba solitaria en la zona costera de una playa de la comuna, en la región de Los Lagos.

La tarde de este sábado, carabineros de Carelmapu socorrieron a un pingüino que se encontraba herido y solo en la playa de la comuna.

Según informó la institución policial, tras recibir la alerta de vecinos del sector, acudieron al sector costero para ayudar al animal y lograr trasladarlo del sector.

De igual manera, al momento del operativo advirtieron que este “arriesgaba ser atacado por los perros del sector”.





Carabineros rescata a pingüino en playa de la región de Los Lagos

Tras la llegada de personal policial, el pingüino fue trasladado hacia las dependencias del destacamento y se encuentra a la espera de recibir atención veterinaria.

Carabineros también compartió imágenes del rescate del animal, en las que se le ve siendo trasladado en brazos por un uniformado.

A continuación puedes ver las fotografías del operativo.