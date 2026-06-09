“Definitivamente no me lo merezco”: Hija de fundador de Energy se refirió a proceso de quiebra y aclaró rumores

Helena Wiesner desmintió que su sala de clases se financiara con recursos de la empresa que quebró.

Durante la noche de este lunes, Helena Wiesner, hija de Alex Wiesner, fundador de gimnasios Energy, rompió el silencio y se refirió a la quiebra de la empresa de su padre.

La maquilladora también habló sobre la creación de un supuesto gimnasio a su nombre y negó las acusaciones que vinculan dicho emprendimiento con fondos de la cadena de gimnasios.





¿Qué dijo la hija del fundador de gimnasios Energy?

A través de su cuenta de Instagram, Helena señaló: “Entiendo profundamente la frustración e impotencia que genera este proceso”.

La maquilladora lamentó cómo la quiebra de la empresa afecta a familias completas y aseguró que “toda mi familia está muy triste y devastada por lo ocurrido, especialmente mi papá”.

En esa misma línea, detalló que Alex Wiesner está colaborando con el proceso de liquidación correspondiente, a fin de que se cumplan las obligaciones pendientes.

“Yo personalmente no tengo nada que ver con Energy, nada; sin embargo, se han inventado cosas con mi nombre y el de mi familia y me han hecho responsable de cosas que no me corresponden”, detalló Helena.

Asimismo, confesó que “ha sido, lejos, el fin de semana más duro que me ha tocado vivir (…) Definitivamente no me lo merezco” y mostró en sus historias de Instagram cómo esta situación generó una especie de reacción alérgica en su piel.

“Mi papá era gerente y fundador de Energy, ¡pero dejó de ser accionista controlador hace más de 20 años!”, aclaró la maquilladora,

Además, explicó que la empresa tenía como dueños principales a un fondo de inversión internacional, por lo que su padre no tendría control de los recursos.

“Mi papá también dejó de recibir sueldo y, al igual que muchas otras personas, tendrá que reinventarse. Se vienen desafíos para todos y estamos tratando de salir adelante como familia”, comentó la maquilladora.

Helena recalcó que lleva siete años armando su estudio de maquillaje, el cual, según su relato, no se financió con dinero de la cadena en quiebra, y se refirió a los rumores que aseguraban que su padre había creado un gimnasio nuevo que habría puesto a nombre de ella.

“Y sí, participó en un centro de clases grupales junto a mis socias. No es un gimnasio, es una sala de clases. Lo hacemos porque amamos hacer deporte y porque nos entusiasmó la idea de crear una comunidad en torno a algo nuevo y distinto que no existía en Chile”, aclaró.

Finalmente, Helena reflexionó en torno a los comentarios de odio que ha recibido y expuso: “Espero que también puedan ponerse en mi lugar”, negando toda relación entre ella y el proceso de quiebra.

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