Decretan prisión preventiva para mujer que discutió con pdte. Kast en Villarrica

La medida cautelar fue decretada por el Juzgado de Garantía de Villarrica, luego de que personal de Carabineros realizara un control a la mujer tras la tensa discusión con el mandatario.

La Justicia decretó la prisión preventiva de la mujer que protagonizó una discusión con el presidente José Antonio Kast durante una actividad en Villarrica, luego de que Carabineros comprobara que mantenía dos órdenes de detención vigentes.

Cabe recordar que el incidente, que ha generado un amplio debate en redes, ocurrió mientras el mandatario participaba en una ceremonia de entrega de títulos de dominio a 100 familias mapuches de Temuco y Padre las Casas.

Tras abandonar la actividad, la mujer fue fiscalizada por personal de Carabineros y, tras revisar sus antecedentes, los funcionarios advirtieron que era requerida por dos tribunales del país.





Fiscalía explicó las razones de la detención

La abogada de la Fiscalía, Carla Espinoza, detalló que “al verificar sus antecedentes, se percataron de que mantenía dos órdenes de detención vigentes y, en virtud de eso, se procede a su detención.”

La persecutora agregó que “las órdenes son de distintos juzgados: el Juzgado de Garantía de Iquique y el Juzgado de Garantía de Punta Arenas”.

Posteriormente, la magistrada Viviana Cárdenas, del Juzgado de Garantía de Villarrica, declaró ajustada a derecho la detención y resolvió que la imputada permanezca en prisión preventiva mientras comparece ante los tribunales respectivos.

La medida cautelar tendrá vigencia, al menos, hasta que se desarrollen las audiencias pendientes fijadas por los juzgados de Iquique y Punta Arenas, desde donde fueron emitidas las órdenes de detención.

Audiencia pendiente se realizará este sábado

Durante este viernes, la mujer debía comparecer de forma telemática ante el Tribunal de Garantía de Punta Arenas, audiencia a la que anteriormente no había asistido.

En paralelo, el Juzgado de Garantía de Iquique programó una nueva audiencia telemática para este sábado a las 11:00 horas.

Terminadas ambas audiencias, los tribunales resolverán si mantienen la prisión preventiva o adoptan una cautelar distinta.