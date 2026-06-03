Crecen dudas por Registro de Vándalos: Jueces y exautoridades advierten eventual discriminación
La iniciativa busca identificar a quienes cometan determinadas faltas y podría derivar en la pérdida de beneficios estatales, como la gratuidad universitaria o la Pensión Garantizada Universal.
Crece el debate sobre el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades que fue anunciado por el presidente Kast durante la cuenta pública del lunes. Jueces de policía local y exautoridades cuestionan cómo funcionaría este sistema y si los castigos podrían resultar injustos o discriminatorios.