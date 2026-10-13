Cortes de luz por fuertes lluvias: Consulta aquí el estado del suministro eléctrico en tu comuna

San Bernardo, Puente Alto y Providencia lideran las comunas con más clientes sin electricidad tras el intenso sistema frontal que se percibió en la capital.

Cerca de 40 mil clientes de la región Metropolitana se encuentran sin suministro eléctrico la tarde de este martes, en medio del intenso temporal que ha dejado fuertes precipitaciones y caída de granizos en distintos sectores de la capital.

Según el último reporte publicado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), 38.8778 clientes permanecen sin luz debido a las condiciones meteorológicas que afectan a la zona central.

Entre las comunas que registran interrupciones del suministro eléctrico se encuentran San Bernardo, Puente Alto y Providencia, que concentran la mayor cantidad de clientes afectados, de acuerdo con las cifras disponibles.





Consulta aquí el estado del suministro eléctrico

Revisa el detalle de las comunas y la cantidad de clientes sin electricidad:

San Bernardo: 6.766

Puente Alto: 5.105

Providencia: 3.043

Pirque: 2.175

Talagante: 2.167

Estación Central: 2.114

Santiago: 2.003

La Pintana: 1.708

Quinta Normal: 1.653

Pudahuel: 1.625

Lo Espejo: 1.572

Renca: 1.524

Colina: 1.437

Pedro Aguirre Cerda: 1.394

La Reina: 1.200

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