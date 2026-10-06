Corte confirma desafuero del senador Miguel Ángel Calisto: Fiscalía pide hasta 12 años de cárcel

La indagatoria apunta a eventuales irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias entre 2018 y 2022, cuando el parlamentario se desempeñaba como diputado.

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmó este martes el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por un presunto delito de fraude al Fisco.

La indagatoria apunta a eventuales irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias entre 2018 y 2022, cuando Calisto se desempeñaba como diputado.

Según la tesis del Ministerio Público, se habrían obtenido recursos del Congreso mediante asesorías parlamentarias que presuntamente no se realizaron.





La Fiscalía cifra el eventual perjuicio fiscal en más de $100 millones . Tras el cierre de la investigación, el Ministerio Público presentó una nueva acusación contra ocho personas y volvió a solicitar el desafuero de Calisto, considerando su actual condición de senador.

En la acusación presentada contra el senador, el órgano persecutor solicitó una pena de hasta 12 años de presidio. El proceso también contempla a otros imputados por delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones.

La decisión provocó la reacción de la senadora Beatriz Sánchez (FA), quien cuestionó en X que Calisto participara, poco antes de conocerse su desafuero, en una votación relacionada con una nueva integrante de la Corte Suprema. “¡Impresentable!”, escribió, agregando: “¡Cara de palo!”.