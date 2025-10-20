Coordinador Eléctrico Nacional confirmó el origen del masivo corte de luz en la RM - Chilevisión

Hasta las 16:40 horas de este lunes, más de 370 mil hogares permanecen sin suministro eléctrico en la región Metropolitana. Rápidamente el organismo técnico e independiente informó sobre la emergencia en sus redes.

El Coordinador Eléctrico Nacional explicó el origen del masivo corte de luz que a esta hora afecta a nueve comunas de la región Metropolitana, siendo Puente Alto, La Florida y La Pintana las más afectadas.

"Respecto del abastecimiento eléctrico en algunas comunas de Santiago, informamos que tras falla de las 15:42 horas, queda por recuperar del orden del 6% de lo afectado", informaron a través de sus cuentas oficiales.

Además, informaron que "a las 16:28 horas se normalizó el funcionamiento de línea de 110 kV Bajo de Mena – Florida, recuperando consumos de SS/EE Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana".

Antes, confirmaron que el corte se produjo debido a una falla en las subestaciones Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana, que abastecen la zona sur-poniente de la capital.

"La demanda afectada fue de 600 MW aproximadamente y ya se han recuperado del orden de 400 MW", precisaron en su cuenta de X, a eso de las 16:07 horas.

¿Qué es el Coordinador Eléctrico Nacional?

Es un organismo técnico e independiente, encargado de la coordinación de la operación del conjunto de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional que operen interconectadas entre sí.

No depende del Estado ni de las empresas del mercado eléctrico y tampoco busca conseguir beneficios económicos, pues su rol es coordinar a las empresas que participan en la generación, almacenamiento y distribución de energía.

En su sitio web, el CEN explica que el trabajo de coordinación “consiste en planificar, supervisar y controlar el envío de electricidad desde centrales generadoras pasando por las redes de transmisión, para su entrega y distribución a clientes finales”.