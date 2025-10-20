 Coordinador Eléctrico Nacional confirmó el origen del masivo corte de luz en la RM - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | Revelan video del fatal choque de delincuentes que dejó un niño fallecido en Recoleta “Siempre fuiste un héroe”: Pareja de piloto fallecido compartió emotivo último adiós Investigan doble parricidio en La Reina: La hipótesis de la muerte de un padre y sus hijos gemelos Asaltaron y huyeron: Lo que se sabe del robo que terminó con la muerte de un niño en Recoleta Nuevos antecedentes por doble parricidio en La Reina: Padre era trabajador de la Teletón
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/10/2025 16:35

Coordinador Eléctrico Nacional confirmó el origen del masivo corte de luz en la RM

Hasta las 16:40 horas de este lunes, más de 370 mil hogares permanecen sin suministro eléctrico en la región Metropolitana. Rápidamente el organismo técnico e independiente informó sobre la emergencia en sus redes.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

El Coordinador Eléctrico Nacional explicó el origen del masivo corte de luz que a esta hora afecta a nueve comunas de la región Metropolitana, siendo Puente Alto, La Florida y La Pintana las más afectadas.

"Respecto del abastecimiento eléctrico en algunas comunas de Santiago, informamos que tras falla de las 15:42 horas, queda por recuperar del orden del 6% de lo afectado", informaron a través de sus cuentas oficiales.

Además, informaron que "a las 16:28 horas se normalizó el funcionamiento de línea de 110 kV Bajo de Mena – Florida, recuperando consumos de SS/EE Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana".

Antes, confirmaron que el corte se produjo debido a una falla en las subestaciones Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana, que abastecen la zona sur-poniente de la capital.

"La demanda afectada fue de 600 MW aproximadamente y ya se han recuperado del orden de 400 MW", precisaron en su cuenta de X, a eso de las 16:07 horas.

¿Qué es el Coordinador Eléctrico Nacional?

Es un organismo técnico e independiente, encargado de la coordinación de la operación del conjunto de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional que operen interconectadas entre sí.

No depende del Estado ni de las empresas del mercado eléctrico y tampoco busca conseguir beneficios económicos, pues su rol es coordinar a las empresas que participan en la generación, almacenamiento y distribución de energía.

En su sitio web, el CEN explica que el trabajo de coordinación “consiste en planificar, supervisar y controlar el envío de electricidad desde centrales generadoras pasando por las redes de transmisión, para su entrega y distribución a clientes finales”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pensión de Invalidez sube su monto: Consulta con tu RUT cuánto recibes todos los meses

Lo último

Lo más visto

Tragedia en Recoleta: Confirman 1 niño fallecido tras choque a furgón escolar por delincuentes

Bomberos y equipos de emergencia se encuentran en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo para atender la emergencia. Carabineros descartó que haya otros menores en riesgo vital.

20/10/2025

Masivo corte de luz en Santiago: Afectó a más de 370 mil personas y a varias estaciones de Metro

Internautas en redes sociales han reportado problemas con el suministro eléctrico durante la tarde de este lunes.

20/10/2025

Indagan doble parricidio: Revelan identidad de hombre hallado muerto junto a sus hijos en La Reina

Se trata de un hombre de 62 años, quien fue encontrado muerto junto a sus dos hijos gemelos de 17 años en su domicilio en la comuna de La Reina.

20/10/2025

VIDEO | Completamente a oscuras: Así vivieron los pasajeros el corte de luz en la Línea 4 del Metro

Usuarios de redes sociales compartieron registros de cómo se vivió el momento al interior de una estación de la Línea 4 del Metro de Santiago. 

20/10/2025