Contraloría defiende pago de más de mil viáticos en 2025: “Nuestra labor se efectúa en todo el territorio”

El organismo respondió a una noticia sobre las licencias médicas y viáticos en viajes de sus funcionarios y detallaron que, contrario a lo que señaló la investigación, se han disminuido los gastos correspondientes a esos ítems.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un comunicado en relación a la información sobre licencias médicas y viáticos en viajes de sus funcionarios.

Según un reportaje realizado por La Segunda, el organismo habría desembolsado más de $250 millones durante 2025, pagaron un total de 1.385 viáticos y sus trabajadores presentaron un total de 3.672 licencias médicas.

La investigación también apuntó a viajes internacionales a Washington DC y Egipto. En el caso del primero aparece que seis funcionarios viajaron a la ciudad estadounidense entre el 11 de octubre y el 14 de noviembre de 2025 para ser parte de la auditoría de los estados financieros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).





Por este viaje, de acuerdo a lo que señaló el citado medio, cada funcionario recibió un viático de $11.276.472 y el costo de cada pasaje fue de US$978.

Mientras que en el caso del viaje a Egipto, en el que participó la contralora Dorothy Pérez, aparece un viático de $3.896.186 y US$4.008 por costo del pasaje.

Contraloría responde a gastos de funcionarios

Este miércoles, la Contraloría respondió ante la investigación y señaló que se trata de una “el medio de comunicación mezcla tendenciosamente la obtención fraudulenta o irregular de licencias médicas para vacacionar o viajar, con el legítimo pago de viáticos al personal de la CGR que, cumpliendo con su deber, realiza fiscalizaciones en terreno“.

En cuanto a los costos sobre los viajes nacionales, la institución señaló que su “labor de control se efectúa en todo el territorio nacional, incluyendo comunas alejadas de las sedes institucionales. Las auditorías demoran varios días y la ley dispone obligatoriamente el pago de viáticos al personal para cubrir su alimentación y alojamiento”.

Sobre los gastos que aluden a los viajes internacionales de los funcionarios, la CGR apuntó a que “el medio observa erróneamente el viático a funcionarios que fiscalizaron por cerca de un mes las operaciones financieras de la OPS en su sede en Washington D. C., pese a que no hubo gasto fiscal alguno, pues todos los costos fueron cubiertos por la propia OPS”.

También enfatizaron que se han disminuido gastos correspondientes a viáticos y pasajes en un 11% y 43% en 2025 y en 2026 se hizo una rebaja del 35% en el presupuesto de viáticos. Mientras que las licencias médicas han disminuido en un 16,2%.