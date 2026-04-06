Contraloría revela que municipios gastaron más en celebraciones que en ayudas sociales

El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, informó el gasto municipal destinado a celebraciones, conmemoraciones y festividades durante 2024 y 2025.

La Contraloría General de la República detectó a través del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°22, que varios municipios del país gastaron más de 31 mil millones de pesos en celebraciones, cifra más alta que la destinada a ayudas sociales durante los años 2024 y 2025.

El reporte examinó la ejecución presupuestaria de 345 municipalidades, a partir de órdenes de compra e información de Mercado Público y los registros presupuestarios municipales a través de la plataforma SICOGEN.





De acuerdo con el análisis, durante 2024 los municipios de Alto Hospicio, Talca, Arica, Camarones, Huara, San Pedro de Atacama y Pozo Almonte registraron una diferencia superior a $90 millones entre el gasto en celebraciones y el destinado a asistencia social a personas naturales. En 2025, esta situación se repitió en Alto Hospicio, Pozo Almonte y Arica.

Asimismo, el informe reveló que el gasto total en órdenes de compra asociadas a celebraciones alcanzó más de $31.034 millones. Del mismo modo, en 2024, se indica que 118 municipios superaron el gasto promedio nacional en celebraciones, estimado en $51 millones. Mientras, en 2025, lo hicieron 104 entidades edilicias, superando un promedio de $38 millones por comuna.

🔴AHORA | CIC N° 22: municipios gastaron más en celebraciones que en ayuda social a personas naturales durante 2024 y 2025.

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Detalle de los gastos

Un 39% del gasto total se destinó a la producción de eventos y a servicios asociados, tales como arriendo de equipos de sonido, baños químicos y servicios de catering. Esto equivale a más de $12.095 millones. Entre los ítems con mayor gasto se encuentran actividades asociadas a fechas como Halloween, Día Internacional de la Mujer, Día de las Infancias, Día del Adulto Mayor, Día de la Madre y Día del Padre, entre otras conmemoraciones.

Posible fiscalización

Como resultado de este análisis, el organismo de control dispondrá fiscalizaciones y exámenes de cuentas respecto de aquellos municipios que no hayan dado cumplimiento a la normativa aplicable o que presenten niveles de gasto en celebraciones superiores al gasto social y al promedio nacional.