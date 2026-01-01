 Conmoción en Melipilla: Cuatro niñas murieron durante incendio en cité - Chilevisión
01/01/2026 11:17

Conmoción en Melipilla: Cuatro niñas murieron durante incendio en cité

El fiscal a cargo del caso ordenó que la madre de las menores preste declaración en calidad de testigo.

Publicado por CHV Noticias

Una tragedia marcó las primeras horas de este 2026 en la comuna de Melipilla, luego de un incendio que terminó con la vida de cuatro menores de edad.

El siniestro se registró cerca de las 05:00 de la madrugada de este jueves en un cité ubicado en el pasaje Santa Teresa.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el fuego fue controlado y extinguido por personal de Bomberos, mientras que las causas del incendio están siendo investigadas.

Las víctimas corresponden a cuatro niñas de nacionalidad boliviana, de 5, 8, 13 y 15 años, quienes se encontraban al interior de la vivienda al momento del siniestro.

Sobre el origen del incendio, el comandante de Carabineros Cristian Márquez remarcó que "debemos tener muy en cuenta que esto es una investigación delicada, que requiere un rigor científico muy especial, y por eso se ha encomendado la misión al departamento criminalística”.

"Hay gente que está afectada por el humo y también por el fuego, están siendo todas atendidas, ya que la respuesta de Carabineros fue muy rápida y la de Bomberos también", agregó. 

Ddesde Carabineron indicaron que la madre de las víctimas logró ser ubicada, quien relató que se encontraba durmiendo al momento del incendio, despertando cuando las llamas ya consumían el inmueble y abandonando el lugar tras percatarse de la muerte de sus hijas. Ante esto, el fiscal a cargo del caso ordenó que la madre de las menores preste declaración en calidad de testigo.

