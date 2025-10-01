Conmoción en Dalcahue: Acusan a amigos de fallecido de sacar cuerpo y cambiarlo de tumba - Chilevisión

Fue la propia familia quien, al llegar al cementerio, se percató de que la tumba estaba abierta sin ningún cuerpo en su interior. Los amigos argumentaron estar cumpliendo una promesa hecha en vida.

El Ministerio Público y la Seremi de Los Lagos investigan a un grupo de sujetos que habrían exhumado ilegalmente el cuerpo de su amigo, Yuri Muñoz, en un cementerio de Dalcahue.

El hecho fue descubierto y denunciado por la propia familia del fallecido cuando llegaron a visitarlo y se percataron de que la tumba se encontraba abierta.

“Es horrible, hemos quedado todos en shock. Nosotros no hemos podido hacer el duelo", consignaron a Bíobío.

Acusan a amigos de fallecido de exhumar cuerpo ilegalmente y cambiarlo de tumba

La insólita situación fue denunciada por la familia del joven fallecido, quienes se encontraban tramitando el traslado de Yuri a Castro cuando se enteraron de que el cuerpo no estaba en su tumba.

“Nos dimos cuenta de que la tapa estaba suelta y con un palo afirmándola. Cuando sacaron el palo, se cayó la tapa y se dieron cuenta de que adentro no había cuerpo, no había nicho, no había nada", señaló su hermana al citado medio.

Asimismo, detalló que el ilícito habría sido cometido por amigos de Yuri, quienes habrían confesado haberlo hecho cumpliendo una promesa realizada en vida a su hermano.

Finalmente, la familia espera que las autoridades corroboren si el cuerpo se encuentra donde los amigos declararon haberlo dejado. "Van a tener que abrir el féretro para ver si su cuerpo está ahí y todo eso lo vamos a tener que presenciar", señaló la hermana de Yuri.