 Conmoción en Dalcahue: Acusan a amigos de fallecido de sacar cuerpo y cambiarlo de tumba - Chilevisión
Minuto a minuto
Jean Paul Pineda quedó con arresto domiciliario total tras nueva detención por violencia de género y amenazas “Cuando está Jean Paul en el departamento pasa algo”: Vecinos en picada contra Pineda por reiterados hechos de violencia Conmoción en Dalcahue: Acusan a amigos de fallecido de sacar cuerpo y cambiarlo de tumba “Se gritaban y él la echó”: Revelan inédita grabación en pleno pasillo entre Jean Paul Pineda y su pareja Candidatos presidenciales reaccionaron: Las polémicas por el Presupuesto 2026 anunciado por el Presidente Boric
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/10/2025 16:39

Conmoción en Dalcahue: Acusan a amigos de fallecido de sacar cuerpo y cambiarlo de tumba

Fue la propia familia quien, al llegar al cementerio, se percató de que la tumba estaba abierta sin ningún cuerpo en su interior. Los amigos argumentaron estar cumpliendo una promesa hecha en vida.

Publicado por CHV Noticias

El Ministerio Público y la Seremi de Los Lagos investigan a un grupo de sujetos que habrían exhumado ilegalmente el cuerpo de su amigo, Yuri Muñoz, en un cementerio de Dalcahue. 

El hecho fue descubierto y denunciado por la propia familia del fallecido cuando llegaron a visitarlo y se percataron de que la tumba se encontraba abierta. 

“Es horrible, hemos quedado todos en shock. Nosotros no hemos podido hacer el duelo", consignaron a Bíobío

Acusan a amigos de fallecido de exhumar cuerpo ilegalmente y cambiarlo de tumba

La insólita situación fue denunciada por la familia del joven fallecido, quienes se encontraban tramitando el traslado de Yuri a Castro cuando se enteraron de que el cuerpo no estaba en su tumba.

Nos dimos cuenta de que la tapa estaba suelta y con un palo afirmándola. Cuando sacaron el palo, se cayó la tapa y se dieron cuenta de que adentro no había cuerpo, no había nicho, no había nada", señaló su hermana al citado medio.

Asimismo, detalló que el ilícito habría sido cometido por amigos de Yuri, quienes habrían confesado haberlo hecho cumpliendo una promesa realizada en vida a su hermano

Finalmente, la familia espera que las autoridades corroboren si el cuerpo se encuentra donde los amigos declararon haberlo dejado. "Van a tener que abrir el féretro para ver si su cuerpo está ahí y todo eso lo vamos a tener que presenciar", señaló la hermana de Yuri.

 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Matrimonios de adultos mayores reciben bono de hasta $463 mil: Revisa requisitos del nuevo monto

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Kramer sorprendió imitando a todos los candidatos presidenciales: Uno de ellos le respondió

A través de Instagram, el comediante promocionó su próximo show parodiando por los actuales aspirantes a La Moneda. Incluso, uno de los imitados le respondió.

01/10/2025

“Una locura”: Eugenia Lemos reveló inesperada complicación que tuvo durante parto de su primera hija

La influencer trasandina recibió a Alegra, su hija junto a su esposo Matías Kosznik a los casi 40 años de edad.

01/10/2025

Responde el SAG: Confirman qué era el extraño cadáver encontrado en casa de Paillaco

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero de Los Ríos aseguraron que, una vez recibido el hallazgo, se realizaron todos los peritajes correspondientes para poder dar con el origen de la especie.

01/10/2025

“Sentimos un golpe súper fuerte”: Vecina de Jean Paul Pineda narró incidente previo a detención

La residente del edificio en el que vive el exfutbolista advirtió que no es primera vez que presencian este tipo de episodios y que “el nivel de agresividad que tiene él es increíble”.

01/10/2025