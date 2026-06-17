Confirman primer caso de ave silvestre con influenza aviar en la región de Antofagasta

Tras el hallazgo, el SAG reiteró el llamado a propietarios y propietarias de aves de traspatio a reforzar las medidas de bioseguridad en sus sistemas de crianza.

El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) informó este miércoles el hallazgo de un ave con Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) en la región de Antofagasta.

Según informó el organismo, se trata de un ejemplar de piquero (Sula variegata) que fue encontrado en los alrededores de la playa El Huáscar, en la comuna de Antofagasta.

Se trata del primer caso confirmado del virus en aves silvestres en la región desde que se inició la emergencia en el país y la aplicación de las acciones de vigilancia sanitaria.

Tras la confirmación del caso SAG activó los protocolos establecidos, como la intensificación de labores de vigilancia en el área afectada y notificación a las autoridades competentes y entes privados del rubro de aves.





El sector donde se registró el hallazgo corresponde a una zona urbana residencial cercana al borde costero de Antofagasta. Hasta la fecha, no se han detectado nuevos casos o muertes en aves silvestres o domésticas asociadas al lugar.

Para denuncias ante posibles casos está habilitado el número +56 938663611, así como el Centro de Atención Usuaria (CAU) en el teléfono 22 3451100 o a través de correo electrónico contacto.antofagasta@sag.gob.cl.

Las recomendaciones del SAG por influenza aviar

La influenza aviar es una enfermedad viral que afecta tanto a aves domésticas como silvestres, por lo que el SAG reiteró el llamado a propietarios y propietarias de aves de traspatio a reforzar las medidas de bioseguridad en sus sistemas de crianza.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener a las aves en espacios protegidos, evitar el contacto con aves silvestres y no compartir fuentes de agua ni alimento, manteniéndolos bajo resguardo.

Ante la presencia de aves que presenten signos como diarrea, decaimiento, dificultad para desplazarse, descoordinación, plumaje erizado o mortalidades inusuales, se debe evitar cualquier tipo de manipulación directa y realizar la denuncia de manera oportuna al SAG.