Confirman dos fallecidos tras caída de árboles sobre camioneta durante el sistema frontal en Los Ríos

Así lo informó Senapred durante un reciente balance de la emergencia, realizado a raíz del intenso frente.

Un fatal accidente se produjo la tarde de este sábado, producto de los fuertes vientos que ocasionaron la caída de dos árboles de gran magnitud sobre un vehículo.

Se confirmaron dos fallecidos, un hombre de 40 años y una mujer de 25 años que se trasladaban en camioneta por la ruta Patagallo que une Panguipulli con Licán Ray.

Así lo informó Senapred durante un reciente balance de la emergencia, realizado a raíz del intenso sistema frontal que ha impactado a la región de Los Ríos.

“Quisiéramos dar cuenta como Gobierno del fallecimiento de dos personas en el contexto de este evento meteorológico, en la región de Los Ríos. Esto fue reportado cerca de las 16:40. Son las primeras víctimas de este evento“, expresó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.