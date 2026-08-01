Muere recordado actor de la serie Los Soprano a sus 80 años

Su cuerpo fue hallado este sábado por la tarde en su domicilio del Bronx, en Nueva York.

Vincent Pastore, recordado actor de la serie Los Soprano, murió a sus 80 años.

Su cuerpo fue hallado este sábado por la tarde en su domicilio del Bronx, en Nueva York, luego de que nadie tuviera noticias del intérprete durante varios días.

De acuerdo con la información entregada por el medio TMZ, fue su amigo Stephen Villano quien encontró el cuerpo.

Cerca de las 14:30, el Departamentos de Bomberos recibió un llamado por un hombre inconsciente y al llegar al lugar, se constató el deceso de Pastore.

Hasta el momento, se desconoce la causa de su muerte. Sin embargo, la Policía de Nueva York (NYPD) abrió una investigación por el caso.

Pastore interpretó a Salvatore ‘Big Pussy’ Bonpensiero en la reconocida serie Los Soprano. Además, tuvo participaciones en distintas producciones vinculadas al crimen organizado como Goodfellas, Carlito’s Way, Men of Respect y Witness to the Mob.

Antes de consagrarse como actor, Vincent sirvió en la Marina durante la Guerra de Vietnam.