Decretan Alerta Roja para la región del Biobío por desborde de caudales

Senapred dejó sin efecto la Alerta Amarilla que se mantenía vigente desde el 27 de julio por la crecida de los cursos de agua producto del sistema frontal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó este sábado Alerta Roja para la región del Biobío debido al desborde de caudales, dejando sin efecto la Alerta Amarilla que se mantenía vigente desde el 27 de julio por la crecida de los cursos de agua.

El organismo informó que, de acuerdo con antecedentes de la Dirección General de Aguas (DGA), “las estaciones de la red hidrométrica indican un incremento gradual y sostenido en sus caudales, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana”.

Asimismo, Senapred indicó que la DGA continúa con el monitoreo permanente de los principales cursos de agua de la región, además de seguir la evolución del sistema frontal que afecta al Biobío.