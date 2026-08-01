Tragedia en Perú: Accidente aéreo deja trece muertos sobre las Líneas de Nazca

Una avioneta se estrelló este sábado en uno de los principales atractivos turísticos de la región de Ica.

Una accidente aéreo conmocionó este sábado a Perú, luego de que una avioneta se estrellara sobre las Líneas de Nazca, dejando a once turistas y dos pilotos muertos.

La tragedia ocurrió apenas un día después de una tormenta de arena que afectó al sector de Pueblo Viejo, lugar donde se encuentran los reconocidos geoglifos y uno de los principales atractivos turísticos de la región de Ica.

A través de un comunicado, la Municipalidad Provincial de Nazca confirmó que la aeronave despegó en la ciudad de Pisco con el objetivo de sobrevolar el desierto.

Hasta ahora se desconoce la identidad de los pasajeros. En tanto, la policía permanece en la zona mientras se desarrolla una investigación para determinar las causas del accidente y las circunstancias en que ocurrió.