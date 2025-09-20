 Conductor de bus volcado en Copiapó dio positivo por drogas - Chilevisión
20/09/2025 19:12

Conductor de bus volcado en Copiapó dio positivo por drogas

El accidente ocurrió en el kilómetro 784 de la Ruta 5 Norte, cuando el vehículo volcó, dejando a tres muertos y varios heridos de diversa consideración.

Publicado por CHV Noticias

El Ministerio Público informó que el conductor del bus de pasajeros que volcó en Copiapó, conducía bajo los efectos de las drogas. El accidente provocó la muerte de tres personas y dejó varios heridos.

La Fiscalía señaló que el chofer fue sometido a los exámenes correspondientes, arrojando resultado positivo a drogas.

El sujeto será formalizado por conducción de vehículo motorizado con resultado de muerte bajo la influencia de droga.

El tribunal solicitará la ampliación de la detención del individuo, a la espera de las diligencias investigativas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 05:15 horas en el kilómetro 784 de la Ruta 5 Norte, a la altura del sector Travesía, entre Copiapó y Vallenar.

Segun información de Carabineros, el bus transportaba a 60 pasajeros y volcó a un costado de la calzada luego de que el conductor perdiera el control del vehículo.

