“Dinero manchado con sangre”: Campaña en Pucón despierta el rechazo de la comunidad judía - Chilevisión

Un sticker, que es parte de una campaña llamada "Espacios libres de genocidio", fue pegado en varios locales comerciales de Pucón,

Durante estos días se comenzó a ver un sticker pegado en diversos recintos comerciales de Pucón, región de La Araucanía, el cual hace alusión a una campaña llamada "Espacios libres de genocidio".

En específico, el sticker señala: "Este espacio apoya a Palestina libre de genocidio, ocupación y apartheid".

La campaña provocó indignación en la Comunidad Judía en Chile, quienes presentaron una denuncia ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), señalando que los locales incurrieron en prácticas discriminatorias y difundir mensajes de incitación al odio.

El director de Asuntos Públicos de la Comunidad Judía en Chile, Gabriel Silber, en conversación con radio Bio bío, rechazó lo ocurrió y afirmó que en Chile “no debe haber espacio ni para la discriminación, para importar el odio, ni tampoco para el antisemitismo”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Grupo Pucón por Palestina

Desde los gestores de la iniciativa, grupo Pucón por Palestina, indicaron a través de una publicación en redes sociales que "nuestra iniciativa no busca excluir a nadie por su origen o creencia, pero sí plantea una preocupación ética legítima: Pucón no puede convertirse en refugio ni destino turístico para criminales de guerra".

"Rechazamos la presencia impune de individuos vinculados a las fuerzas armadas israelíes (IDF), posibles responsables directos de violaciones a los derechos humanos en Gaza y Cisjordania", continuaron.

En un video publicado por ese grupo aparecen distintas personas, dueñas de locales, que se sumaron a la campaña. Allí se escuchan frases como "no queremos dinero manchado de sangre" y "no quiero asesinos aquí en Pucón".