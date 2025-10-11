“Dinero manchado con sangre”: Campaña en Pucón despierta el rechazo de la comunidad judía - Chilevisión

Un sticker, que es parte de una campaña llamada "Espacios libres de genocidio", fue pegado en varios locales comerciales de Pucón,
Durante estos días se comenzó a ver un sticker pegado en diversos recintos comerciales de Pucón, región de La Araucanía, el cual hace alusión a una campaña llamada "Espacios libres de genocidio".
En específico, el sticker señala: "Este espacio apoya a Palestina libre de genocidio, ocupación y apartheid".
La campaña provocó indignación en la Comunidad Judía en Chile, quienes presentaron una denuncia ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), señalando que los locales incurrieron en prácticas discriminatorias y difundir mensajes de incitación al odio.
El director de Asuntos Públicos de la Comunidad Judía en Chile, Gabriel Silber, en conversación con radio Bio bío, rechazó lo ocurrió y afirmó que en Chile “no debe haber espacio ni para la discriminación, para importar el odio, ni tampoco para el antisemitismo”.
Desde los gestores de la iniciativa, grupo Pucón por Palestina, indicaron a través de una publicación en redes sociales que "nuestra iniciativa no busca excluir a nadie por su origen o creencia, pero sí plantea una preocupación ética legítima: Pucón no puede convertirse en refugio ni destino turístico para criminales de guerra".
"Rechazamos la presencia impune de individuos vinculados a las fuerzas armadas israelíes (IDF), posibles responsables directos de violaciones a los derechos humanos en Gaza y Cisjordania", continuaron.
En un video publicado por ese grupo aparecen distintas personas, dueñas de locales, que se sumaron a la campaña. Allí se escuchan frases como "no queremos dinero manchado de sangre" y "no quiero asesinos aquí en Pucón".