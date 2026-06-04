Comenzó a regir el nuevo reajuste del pago mínimo en tarjetas de crédito: Este será el aumento

Con esta medida, la Comisión para el Mercado Financiero buscaba establecer criterios comunes para calcular el pago mínimo y así frenar el sobreendeudamiento.

Este jueves comenzó a regir el nuevo reajuste del pago mínimo de las tarjetas de crédito, una medida de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para frenar el sobreendeudamiento.

Esta nueva fórmula se implementará mediante incrementos graduales cada seis meses, en los que todos los usuarios pasarán a abonar el 5% del total facturado.

Aunque en la mayoría de los casos se cobraba el 1%, hasta el año pasado cada institución fijaba su propio monto mínimo, lo que generaba distintos criterios entre entidades para determinar ese valor.





Nuevo reajuste del pago mínimo de las tarjetas de crédito

La nueva normativa establece que el pago mínimo mensual deberá incluir el Monto No Financiable (MNF) y, además, al menos un 5% del Monto Financiable (MF), correspondiente al saldo pendiente de la deuda.

De esta forma, el pago mínimo se calculará sumando el total del MNF más un 5% del MF.

Monto No Financiable (MNF) : Es el monto que considera las cuotas sin interés pagaderas en el periodo de facturación . También los intereses, comisiones y otros cargos, tales como impuestos, cargos adicionales, primas de seguros, entre otros. Deberá pagarse sí o sí cada mes .

: Es el monto que . También los intereses, comisiones y otros cargos, tales como impuestos, cargos adicionales, primas de seguros, entre otros. . Monto Financiable (MF): Es la diferencia entre el total facturado y los MNF, el cual incluye las cuotas con intereses pagaderas en el periodo de facturación.

La implementación será gradual. Las cuotas sin interés se incorporarán al MNF con aumentos de 25% cada seis meses, por lo que el primer ajuste se aplicará en diciembre.

Desde el mes 12 hasta el 18: 5% de las cuotas sin interés tendrá que estar incorporado en el pago mínimo.

tendrá que estar incorporado en el pago mínimo. En el mes 18: 25%

En el mes 24: 50%

En el mes 30: 75%

En el mes 36: 100%

Una vez cumplidos los 24 meses de transición, el pago mínimo deberá considerar, al menos, el 5% del MF y el 100% del MNF.