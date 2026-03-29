Cloranfenicol: El antibiótico prohibido detectado en carne de exportación argentina

La Aduana China rechazó 22 toneladas de carne tras detectar este antibiótico. Las autoridades sanitarias del país trasandino sospechan de un “falso positivo”.

La Aduana de China (GACC, por su sigla en inglés, General Administration of Customs China) rechazó un containter con 22 toneladas de carne provenientes de Argentina luego de detectar la presencia del antibiótico cloranfenicol.

La medida fue informada el pasado jueves y rápidamente activó gestiones diplomáticas y sanitarias para aclarar el caso, pues medios como Clarín han señalado que ha generado “inquietud” en esa cadena productiva y en las áreas de comercio exterior del gobierno.

En concreto, la agregaduría agrícola argentina en Beijing comunicó el incidente y al día siguiente tuvo lugar una reunión entre las autoridades de Senasa y los especialistas de Sanidad Animal, de Inocuidad y representantes de la empresa.

Siguiendo esa línea, en vista de que el GACC determinó que no iba a permitir más embarques de la planta de faena del cargamento, las gestiones diplomáticas apuntan a limitar el caso al container señalado y a levantar la restricción a la brevedad posible.

Eso sí, entre las hipótesis que han surgido desde el punto de vista técnico es que pudo tratarse de un eventual falso positivo, o una derivación de otra sustancia similar.





Qué es el cloranfenicol

Según detalla el medio citado, el cloranfenicol es un antibiótico prohibido en la Argentina desde 1995 para uso en animales producidos para consumo de carne.

Se trata de un antibiótico de amplio espectro que actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en las bacterias, por lo que ejerce un efecto principalmente bacteriostático, es decir, que impide el crecimiento y reproducción de las bacterias.

Aunque se permite su uso en mascotas e incluso en humanos con la receta correspondiente, la prohibición en ganadería se debe a efectos secundarios como diarrea.