Cierran siete estaciones de la Línea 4 del Metro de Santiago por persona en la vía - Chilevisión

Según informó la empresa, el servicio solo está disponible entre las estaciones Grecia y Plaza Puente Alto.

Este viernes, Metro de Santiago informó el cierre de siete estaciones de la Línea 4 producto de una persona en la vía.

Las estaciones que no están operativas son: Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales

Metro pone a disposición justificativo

Tras el cierre de estaciones y el retraso en los tiempos de viaje, Metro puso a disposición un justificativo para los usuarios que hayan visto afectados sus horarios.

