Cierran siete estaciones de la Línea 4 del Metro de Santiago por persona en la vía - Chilevisión

Según informó la empresa, el servicio solo está disponible entre las estaciones Grecia y Plaza Puente Alto.
Este viernes, Metro de Santiago informó el cierre de siete estaciones de la Línea 4 producto de una persona en la vía.
Las estaciones que no están operativas son: Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales
Tras el cierre de estaciones y el retraso en los tiempos de viaje, Metro puso a disposición un justificativo para los usuarios que hayan visto afectados sus horarios.
Puedes acceder al sitio oficial haciendo click en la imagen desplegada a continuación.
08:32 hrs. Estaciones sin servicio de trenes #L4:— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) August 29, 2025
