Catalina Pérez acusa a la Fiscalía de un actuar “impropio” durante investigación en su contra - Chilevisión

La diputada por la Región de Antofagasta volvió a reiterar su inocencia y negó haber ejercido algún tipo de influencia en el Caso Convenios.

la diputada Catalina Pérez, quien se encuentra siendo investigada por el bullado caso Democracia Viva, abordó la investigación en su contra y acusó a la Fiscalía de un actuar "impropio" en medio del proceso judicial.

En la conversación en La Tercera, Pérez defendió su inocencia frente a las acusaciones de fraude al Fisco y apuntó directamente a la Fiscalía, acusándola de utilizar filtraciones para perjudicarla.

Además, abordó su quiebre con Daniel Andrade y aclaró su versión sobre las comunicaciones que tuvo con el gobierno cuando estalló la crisis.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Críticas a la fiscalía

Pérez, quien está formalizada por fraude al Fisco en el marco del caso Democracia Viva, aseguró que la Fiscalía ha intentado instalar un relato que mezcla su actuar político con la investigación judicial en su contra. En ese sentido, afirmó que las pruebas demostrarían que no tuvo injerencia en la firma de los convenios ni se benefició económicamente.

“La Fiscalía ha logrado mezclar un conflicto político con un conflicto judicial, ganar mediante la prensa lo que no tiene fundamento judicial", acusó la parlamentaria.

Asimismo, agregó que "durante todo 2019, que es el periodo de tratativa de los convenios, queda demostrado en la carpeta de investigación que yo no ejercí ninguna influencia, ninguna gestión para tramitar los convenios. Y luego, con el informe de la PDI, queda claro que yo jamás me beneficié de la firma de los convenios, cosa que siempre he señalado".

Asimismo, recalcó que el verdadero debate debería centrarse en el aspecto legal de la causa y no en su manejo de la crisis. “Mis adversarios políticos podrán hacer legítimamente un juicio político respecto de cómo yo actúo en el marco de una crisis comunicacional, pero cruzar eso con una investigación judicial es lo que hace la Fiscalía por medio de filtraciones, y eso es impropio”, enfatizó.

Sobre su relación con Daniel Andrade

Otro de los puntos abordados en la entrevista fue el término de su relación con Daniel Andrade, también imputado en el caso. Pérez aclaró que la ruptura se dio en 2023, en medio del escándalo, y negó que haya sido parte de una estrategia comunicacional.

“En medio del estallido del caso, en medio del año 2023. Hoy no tengo una relación de pareja con Daniel Andrade”, afirmó.

Consultada sobre si el quiebre fue real o si se trató de una estrategia para desmarcarse del caso, respondió con molestia: “Con eso estarías diciendo que estoy mintiendo. Yo he dicho siempre la verdad y he sido siempre transparente respecto de esto. Te vuelvo a reiterar: hoy día no tengo ninguna relación amorosa con Daniel Andrade”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Su comunicación con La Moneda

En la entrevista, Pérez también enfrentó preguntas sobre su relación con el Gobierno durante la crisis. En una entrevista anterior había negado haber hablado con el jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi. Sin embargo, posteriormente se reveló que sí sostuvo una reunión con él.

La diputada insistió en que su comunicación oficial con el Gobierno se dio a través de la entonces subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas: “Yo tomé la decisión de comunicar al Gobierno mediante la subsecretaria de Vivienda. A ella fue a quien le informé apenas pensé que esto podía ser un problema. Esa fue la comunicación y el conducto oficial que yo decidí tener con el Gobierno para abordar este caso. Ningún otro”.

Cuando se le insistió en la omisión de su reunión con Crispi, Pérez la minimizó, asegurando que no fue parte de la comunicación oficial sobre el caso. “Si te refieres a un encuentro informal que tuve con el jefe del Segundo Piso, a propósito de otro tema, dentro del marco del oficialismo, eso ocurrió una vez que él ya conocía del caso y donde no hubo más intercambio que su opinión respecto de que este tema debía ser investigado a fondo”, explicó.

A pesar de sus declaraciones, la diputada sigue siendo una de las principales figuras investigadas en el caso, cuyo desarrollo sigue generando impacto en el mundo político.