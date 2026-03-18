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Caso Bruma | Formalizan a tres tripulantes del “Cobra” y revelan chats del día de la tragedia: “Chocamos esa lanchita”

Este miércoles, comenzó la formalización de los integrantes del barco pesquero “Cobra” en el marco de la investigación del naufragio de la embarcación Bruma que dejó a siete personas fallecidas.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Editor

Este miércoles, comenzó la formalización de los integrantes del barco pesquero “Cobra” en el marco de la investigación del naufragio de la embarcación Bruma que dejó a siete personas fallecidas. Además, se revelaron chats de tripulantes donde uno de ellos afirmó “Chocamos a la lanchita”. 

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