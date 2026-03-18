18/ 03/ 2026 18:13

Caso Bruma | Formalizan a tres tripulantes del “Cobra” y revelan chats del día de la tragedia: “Chocamos esa lanchita”

Este miércoles, comenzó la formalización de los integrantes del barco pesquero “Cobra” en el marco de la investigación del naufragio de la embarcación Bruma que dejó a siete personas fallecidas.