 Carabinero fue herido a bala en medio de desalojo de megatoma en San Antonio - Chilevisión
VIDEO | Equipo de Contigo en la Mañana vivió tenso momento tras ser agredido en megatoma de San Antonio AHORA | Tribunal absuelve a Claudio Crespo por disparo a Gustavo Gatica Ostentaba lujos en TikTok: Quién es la “delincuente influencer” acusada de liderar estafa a Amparo Noguera Hallazgo clave en caso Luz Espinoza: Encuentran zapato en ribera del río a 72 días de su desaparición “Podría ser una tragedia”: Testigo relató tenso momento en que auto embistió bicicletas en Las Vizcachas
13/01/2026 08:52

Carabinero fue herido a bala en medio de desalojo de megatoma en San Antonio

Desde la institución informaron que en funcionario policial resultó herido con un impacto balístico durante la mañana, siendo afectado a la altura de su codo.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Un funcionario de Carabineros resultó herido en medio de una nueva jornada de desalojo en la megatoma de San Antonio 

De manera preliminar, la institución informó que se trata de un impacto balístico, pese a que inicialmente se hablaba de perdigones.

El procedimiento comenzó a eso de las 5:40 de la mañana en el Cerro Centinela y, según la institución, existió lanzamiento de más de 19 bombas incendiarias contra personal de Carabineros, por lo tanto se aseguró el terreno usando los disuasidos químicos, de acuerdo al protocolo”.

A las 7 de la mañana se sumó un nuevo equipo de refuerzo de control de orden público, en donde estaba el carabinero que fue herido. 

“Tenemos lesionado a un sargento 2°. Es un impacto balístico de 9 milímetros”, detalló la jefa de zona de Carabineros en la región de Valparaíso, General Patricia Vásquez. 

Sobre el estado de salud del funcionario afectado, se informó que el impacto le llegó a la altura del codo izquierdo y se encuentra estable tras la lesión, siendo atendido en el Hospital de San Antonio.

Buscan a sospechosos

Luego de que el funcionario resultara herido, equipos especializados del OS9 y OS7 se desplegaron en el lugar, en coordinación con el Ministerio Público, con la finalidad de poder establecer desde dónde están operando estos antisociales en contra de Carabineros.

Hay grupos armados que están operando al interior de la toma. Hay blancos de interés pero están en proceso de investigación”, indició la General Patricia Vásquez.

