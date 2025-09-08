 VIDEO | Del terror: Captan batalla campal en plena función de El Conjuro 4 en cine de Puente Alto - Chilevisión
08/09/2025 12:53

Del terror: Captan batalla campal en plena función de El Conjuro 4 en cine de Puente Alto

Los asistentes se vieron envueltos en un altercado por supuestos ruidos molestos.

Publicado por CHV Noticias

Una insólita batalla campal se registró al interior de un cine en la comuna de Puente Alto, en plena función de la película El Conjuro 4.

Asistentes de un recinto Cinépolis se enfrentaron a otros acusándolos de causar ruidos molestos, lo que dio origen al altercado.

Según apuntan, una familia no habría guardado silencio con constantes comentarios durante la función, además de comer con la boca abierta. 

Quienes registraron el momento indican que los espectadores, enfurecidos por la actitud de sus pares, esperaron a que terminara la película para increparlos.

Los videos captaron el momento del caos al interior del cine, con agresiones físicas, insultos y gritos.

Dichos registros se volvieron virales, entre otras cosas, por lo llamativo e inesperado.

Además, expresiones como "¡Llamen a Annabelle!", haciendo referencia a la propia cinta, contribuyeron a hacer más surreal la escena. 

Mira acá los registros:

