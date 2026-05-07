Camila Flores responde a acusaciones de su extrabajadora: “Afirmaciones carentes de sustento”

La senadora además reveló haber rechazado una entrevista en vivo para no “validar” la versión relatada por la excuidadora de su hija.

Tras distintas acusaciones hechas por Patricia López, una extrabajadora de Camila Flores, la senadora por la región de Valparaíso respondió a través de una declaración pública en sus redes sociales.

La exdiputada se refirió a los dichos de la excuidadora de su hija, quien mencionó malos tratos y reveló haber trabajado nueve meses sin contrato y con pagos únicamente en efectivo.

En un historia de Instagram, Flores se defendió: “ Falta de idoneidad y seriedad de dicha persona para abordar este tipo de acusaciones en televisión”.





La senadora además reveló que rechazó declarar en una entrevista en vivo porque “no correspondía validar una situación basada en afirmaciones carentes de sustento “.

“Se reserva el ejercicio de todas las acciones judiciales en contra de la persona, atendida la gravedad de las imputaciones realizadas”, anunció también.

En el marco de la investigación de la senadora por fraude al fisco, la declaración de López no es un caso aislado. Fiscalía maneja otros testimonios de extrabajadores respecto a las condiciones en las que cumplían sus labores.

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