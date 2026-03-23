Cambios en la Ley de 40 horas: Estas son las 3 modificaciones que prepara el gobierno del pdte. Kast

Gustavo Rosende, subsecretario del Trabjo, ratificó que “la reducción de una hora diaria va a seguir siendo así” y descartó que las modificaciones irán contra el “espíritu” de la ley.

El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, adelantó los cambios que prepara junto al gobierno del presidente José Antonio Kast para flexibilizar la aplicación de la Ley 40 horas, aunque negó modificaciones en la reducción de la jornada.

“Se va a mantener intacta en su cronograma”, aclaró de partida en diálogo con Pulso.

“En abril vamos a tener 42 horas semanales y en el 2028 se llegará a las 40 horas semanales. En ese sentido, no hay ningún tipo de cambio”.

Sin embargo, la autoridad señaló que busca reformular tres aspectos de la iniciativa, que en abril cumplirá un nuevo hito: Banda horaria, artículo 22 inciso 2 y la hora de colación dentro o fuera de la jornada de trabajo.

Los aspectos que podrían cambiar en la Ley 4o Horas

“El foco está en mejorar su implementación y trabajar en la utilización de medidas de flexibilidad que ya establece la ley“, explicó el subsecretario de Trabajo.

En la misma línea, indicó que “de alguna forma están subutilizadas como las bandas horarias, ciclos de trabajo y los descansos compensatorios”.

En esa línea, Rosende reafirmó su postura de fomentar la flexibilidad. “(Con esto) hablamos de cómo se distribuyen las horas de trabajo y no de reducir derechos laborales. Y también fuera del horario laboral de las personas, en la vida familiar

Agregó que “con esta revisión de dictámenes no se pretende hacer elegir entre derechos laborales y empleo, sino que lograr ambos objetivos. Para eso requerimos ajustes responsables, diálogo y también evidencia”.





Subsecretario negó ir en contra del “espíritu” de la ley

En cuanto a la banda horaria, el subsecretario aseveró que “muchas veces existen acuerdos internos entre los propios empleadores y trabajadores (…), pero la DT se transforma, en virtud de las interpretaciones que ha dado hasta ahora de la ley, en la piedra de tope, y creemos que eso no puede seguir existiendo”.

Respecto a la colación en la jornada de 40 horas semanales, afirmó que “lo que queremos es que esto no se transforme en una reducción horaria que vaya más allá del espíritu que tuvo desde un principio la Ley de 40 horas”.

Junto a lo anterior, reiteró que han sido bastante claros en ratificar que “la reducción de una hora diaria va a seguir siendo así en jornada de cinco días”. “El dictamen está conforme a la Ley de 40 horas y a su ley interpretativa, por lo que vamos a seguir en el mismo rumbo”.