Cámara aprueba resolución que busca “condenar la conducta” del FA y PC durante el estallido social

La iniciativa fue presentada por la Bancada UDI y fue aprobada con 74 votos a favor y 50 en contra. Además, solicita al presidente Kast “respaldar el accionar de Carabineros” durante las movilizaciones de 2019.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 74 votos a favor y 50 en contra un proyecto de resolución que solicita al presidente José Antonio Kast respaldar el accionar de Carabineros durante las protestas de octubre de 2019, en el marco del “estallido social”.

El texto no solo busca validar a la institución policial, sino también cuestionar al Frente Amplio y al Partido Comunista por haber promovido “acusaciones generalizadas e infundadas” durante la crisis, según dice la iniciativa.

En concreto, pretende condenar la “irresponsable conducta exhibida por algunos partidos políticos de extrema izquierda, (…), quienes por medio de acusaciones absolutamente falsas e infundadas promovieron, en forma persistente, la refundación de la institución policial”.





La iniciativa fue presentada por la bancada de la UDI y fue defendida en el hemiciclo por el diputado Sergio Bobadilla, mismo que esta jornada se vio envuelto en una polémica tras un controversial chiste sobre un viaje del expresidente Boric al extranjero.

Según dijo, el PC y FA, “con la omisión complaciente de parte de los sectores más moderados de la izquierda, intentaron refundar Carabineros. Aunque quieran olvidar y borrar de la memoria colectiva nacional estas declaraciones de vergüenza no lo conseguirán”.

La propuesta fue aprobada por todas las bancadas oficialistas, además de los integrantes del Partido Nacional Libertario, mientras que el Partido de la Gente se abstuvo. Por otro lado, toda la oposición rechazó su contenido.

El contenido del polémico proyecto