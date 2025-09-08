Buinzoo confirma muerte de guacamayo que fue atacado por felino en medio de show educativo - Chilevisión

Esto se dio a conocer luego de que se viralizara por redes sociales el registro donde el felino tiene atrapada a la ave y uno de los cuidadores intenta desesperadamente quitársela.

Una demostración educativa en el Buinzoo terminó con un animal muerto: se trata de un guacamayo que fue atacado por un serval o también conocido como leopardo jaspeado.

Esto se dio a conocer luego de que se viralizara por redes sociales el registro donde el felino tiene atrapada a la ave y uno de los cuidadores intenta desesperadamente quitársela hasta que llega otra funcionaria y después de unos segundos la logran rescatar.

Esto generó preocupoación y también rechazo por las medidas de seguridad hacia los animales, sobre todo en un show educativo con muchos niños presentes.

Además, el animador del evento y ante el asombro de los presentes afirmó: "Les pedimos disculpas por este percance. No pasó nada, estamos OK, OK".

Buinzoo confirmó muerte de guacamayo

Buinzoo y a través de un comunicado manifestó que en una de las muestras educativas de este domingo, el guacamayo salió de su línea natural de presentación para quedarse en una de las entradas del anfiteatro de forma tranquila y a la espera del término de la actividad.

No obstante y justo en el momento en que un serval estaba participando de la actividad, el ave se dispone a volar hacia la mano de su cuidador y el felino en una reacción natural de su especie logra interceptarla en vuelo.

"Lamentamos informar que durante una de nuestras muestras educativas se produjo un incidente en el que un serval se abalanzó de forma inesperada sobre uno de nuestros guacamayos. El rápido accionar del equipo de Bienestar Animal logró tomar al ave y derivarla al Hospital Veterinario de nuestra institución, donde recibió atención de urgencia. Pese a nuestros esfuerzos, lamentablemente falleció a las pocas horas producto de las heridas", se indicó.

Por último, el zoológico agregó: "Ya estamos revisando y reforzando nuestros protocolos para evitar que algo así vuelva a ocurrir. Agradecemos la preocupación y el cariño de todos nuestros visitantes y reiteramos nuestro compromiso con la conservación, la educación y el cuidado de la fauna".