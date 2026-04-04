“Bonita, me permites…”: Revelan chats de alcalde de Coihueco denunciado por abuso sexual

Una funcionara denunció que el edil le hacía videollamadas de madrugada exigiéndole contestar y reaccionando agresivamente ante sus negativas.

Hace algunas semanas el alcalde de Coihueco, Wilson Enrique Palma Jelves, fue denunciado por abuso sexual luego de que una funcionaria diera a conocer que había estado recibiendo mensajes de índole sexual de su parte.

Tras la denuncia se revelaron algunas conversaciones de WhatsApp que evidencian la insistencia del alcalde con la funcionaria, identificada como N.

Revelan chats de índole sexual

“Mmmmm necesitas definitivamente alguien que te dome, potra zaina” y “ya buenas noches, sueña conmigo, te envió un besito, hay tu vez que haces con el (sic)”, son algunos de los mensajes que Palma le mandó a N.





A lo largo de cuatro meses, la denunciante recibió a diario alguna insinuación “abiertamente sexual y denigrante” por parte de su jefe, en donde este hacía referencia a partes de su cuerpo, sin importar si estaba fuera de horario laboral o incluso en la madrugada, incluso exigiendo que respondiera videollamadas, reveló Biobio.

“Ya bonita. Me permites decirte algo lindo? (…) Decirte que te quiero (sic)”, es parte de los mensajes que le envió el jefe comunal a la trabajadora.

Sin embargo, al tomar el empleo la situación empeoró y Palma hasta le hacía ver su molestia por no ser saludado de beso en la mejilla. Además, el alcalde llegó a ser visto rondando las cercanías de la casa de la funcionaria o a viajar a Santiago cuando esta lo hacía.

“No te entiendo Wilson. Eres muy raro. Cómo un hombre casado se va a juntar con una mujer fuera la ciudad”, le respondió N. cuando el edil la invitó a un café mientras estaba en la capital.

Otros mensajes incluso muestran cómo el jefe comuanl hablaba de forma explícita de partes de su cuerpo.





Uno de los intercambios revela además un momento en que Palma se molestó con la funcionará, a quien le anunció un cambio en su comportamiento al interior del trabajo.

—Voy a mirarte como a cualquier otra persona no más — indicó Palma.

—Amenaza? —respondió ella.

—No, pero tranquila. No te preocupes si ya entendí. Serás un número más para mí no más —agregó el edil.

—Eso es amenaza por no cumplir tus expectativas —añadió la denunciante.

—Bueno y acaso te invité a un motel como para que sea tan complejo? —cuestionó Palma.

—No, pero no corresponde. Dudo que tu mujer piense bien de eso —cerró N.

En la denuncia incluso se advierte que Wilson Palma “ejecutó un acto de contacto físico no consentido, invasivo y de evidente connotación sexual, sin consentimiento de mi mandante, ello, para procurarse excitación”.